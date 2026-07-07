SpaceX s'impose comme un nouveau poids lourd du Nasdaq 100

Le spécialiste de l'exploration spatiale a officiellement intégré le Nasdaq 100. Malgré un repli récent de son cours en raison des interrogations sur les valorisations du secteur technologique, les analystes affichent un optimisme marqué et multiplient les initiations de couverture sur le titre.

SpaceX fait désormais partie du Nasdaq 100. Avec une capitalisation boursière supérieure à 2 000 milliards de dollars, le leader mondial des lancements spatiaux s'impose immédiatement parmi les plus importantes pondérations de l'indice technologique américain. Le groupe dépasse désormais Tesla et Meta et se positionne juste derrière Amazon.

Cette entrée dans le Nasdaq 100 constitue une étape importante pour l'entreprise d'Elon Musk. Elle s'accompagne d'un intérêt croissant de la part des grandes banques d'investissement, qui sont nombreuses à initier leur couverture du titre ou à mettre à jour leurs recommandations après son introduction en Bourse.

Les analystes saluent un leadership difficile à concurrencer

La majorité des bureaux d'analyse affichent une opinion favorable sur SpaceX, mettant en avant sa position dominante dans le secteur spatial et les barrières à l'entrée qu'elle a progressivement construites.

Bank of America souligne notamment les avantages concurrentiels du groupe dans les lanceurs réutilisables et les infrastructures spatiales. Selon la banque, "ses avantages concurrentiels considérables en matière de lancements réutilisables et d'applications spatiales à grande échelle jettent les bases du développement de Starship et des applications futures, qui devraient engendrer une nouvelle transformation profonde des capacités spatiales".

Needham insiste également sur la complémentarité des différentes activités du groupe. Les analystes estiment que "sur tous ces marchés [spatial et télécommunication], l'intégration verticale extrême de SpaceX lui confère un avantage concurrentiel durable et une rentabilité optimale". Pour le cabinet, cette maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur constitue l'un des principaux atouts stratégiques de l'entreprise.

Des ambitions qui dépassent le seul secteur spatial

Chez JPMorgan, Doug Anmuth met en avant le potentiel de long terme du groupe. Selon lui, "les ambitions de SpaceX, et son impact potentiel sur l'humanité, sont sans précédent. La capacité de lancement et la réutilisabilité rapide de Starship sont au coeur de sa stratégie".

Morgan Stanley partage une vision similaire. Dans sa note d'initiation, la banque estime que "grâce à sa position unique dans les infrastructures spatiales, nous estimons que SpaceX est en mesure de transformer l'énergie en intelligence à grande échelle. L'entreprise dispose en outre d'une grande flexibilité pour monétiser cette capacité au travers d'un large éventail de solutions destinées aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, ouvrant ainsi la voie à la prochaine ère de l'intelligence artificielle... la dernière frontière."