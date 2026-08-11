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SpaceX rebondit de 20% et repasse son prix d'IPO
information fournie par AOF 11/08/2026 à 08:29
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(Zonebourse.com) - SpaceX est repassé au-dessus de son cours d'introduction en bourse au cours de la séance de lundi. Le titre avait déjà fortement rebondi vendredi ( 15,8%), avant de gagner 4,2% additionnels lundi, pour clôturer à 138,74 USD. Le prix d'IPO était de 135 USD. Le titre a oscillé depuis entre 225,64 USD au plus haut le 16 juin et 104,83 USD au plus bas le 3 août.

Le groupe d'Elon Musk a publié ses premiers résultats trimestriels de société cotée le 4 août dernier. Ils ont été fraîchement accueillis à cause de projections de dépenses faramineuses, alors même que le compte de résultats était plus solide que prévu.

La question de la valorisation de SpaceX est épineuse, parce qu'elle intègre une "prime Musk". Il suffit de regarder les objectifs de cours des 35 analystes qui suivent le titre pour s'en persuader. Ils vont de 62 à... 800 USD ! La moyenne, elle, est à 231 USD.

Des avantages concurrentiels considérables

Bank of America, qui a un avis positif sur le dossier, assorti d'un objectif de 235 USD a une thèse d'investissement au moins aussi scénaristique que chiffrée. "SpaceX, qui était à l'origine une simple entreprise de lancement, est devenue un acteur incontournable de l'économie spatiale et, par conséquent, le premier fournisseur d'applications spatiales", indique la division recherche action de la banque américaine. "Les avantages concurrentiels considérables dont dispose SpaceX dans les domaines des lanceurs réutilisables et de la multiplication des applications spatiales jettent, selon nous, les bases qui permettront à Starship et aux applications futures de provoquer un nouveau changement de paradigme en matière de capacités", ajoute-t-elle.

BofA reconnaît que sa valorisation est sujette à pas mal d'aléas. L'équipe d'analystes s'appuie sur un DCF (estimation de la valeur d'une entreprise en compilant les flux de trésorerie qu'elle devrait générer dans le futur, ramenés à leur valeur d'aujourd'hui) qui intègre ses hypothèses basses, médianes et hautes d'ici 2045. Autant dire qu'il y a pas mal d'inconnues dans la balance. Mais

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2026 à 08:29:00.

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