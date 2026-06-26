SpaceX propulsé dans les indices Russell dès ce soir

SpaceX doit rejoindre les grands indices Russell après la clôture de vendredi. Une inclusion accélérée qui pourrait provoquer près de 3 milliards de dollars d'achats forcés en fin de séance sur un flottant encore limité.

L'entrée de SpaceX dans les grands indices Russell après la clôture de vendredi s'annonce comme l'un des épisodes techniques les plus suivis de la séance américaine. Deux semaines seulement après son introduction en Bourse, la société spatiale d'Elon Musk doit intégrer le Russell 1000, le Russell Top 200 et le Russell 3000, profitant de la nouvelle procédure d'inclusion accélérée mise en place par FTSE Russell.

Cette règle, adoptée en mai, permet aux introductions en Bourse de très grande taille de rejoindre les indices après seulement cinq jours de cotation, dès lors que leur capitalisation investissable dépasse le seuil du Russell Top 500. Dans le cas de SpaceX, la capitalisation boursière proche de 2 000 milliards de dollars et un flottant négociable estimé à environ 5% créent une configuration inhabituelle pour les fonds indiciels.

Les gestionnaires passifs répliquant les indices Russell devront acheter près de 3 milliards de dollars d'actions SPCX afin d'aligner leurs portefeuilles sur les nouveaux benchmarks. Cette demande mécanique devrait se concentrer autour de l'enchère de clôture ce vendredi, afin de limiter l'écart de performance avec l'indice, ce qui augmente le risque de mouvements brusques en fin de séance.

Après cette inclusion dans les indices Russell, SpaceX devrait également rejoindre le Nasdaq 100 début juillet, ce qui entraînerait une nouvelle vague d'achats par les fonds passifs. Après avoir bondi lors de ses premières séances de Bourse, l'action SpaceX a toutefois effacé la quasi-totalité de ses gains initiaux, signe que les investisseurs restent partagés entre soutien technique des flux passifs et interrogations sur la valorisation du groupe.