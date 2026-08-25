SpaceX prévoit jusqu'à 100 milliards de dollars pour un nouveau site en Louisiane

SpaceX prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans Starbase Louisiana, un nouveau complexe spatial destiné à devenir le principal site de lancement de sa fusée Starship. Implanté dans la paroisse de Vermilion, le projet pourrait accueillir à terme des milliers de lancements par an et créer environ 10 000 emplois, selon Elon Musk.

Le futur complexe doit jouer un rôle central dans les ambitions de SpaceX, qui mise sur Starship pour développer massivement Starlink, mettre en orbite des centres de données et, à plus long terme, soutenir des missions vers Mars. Entièrement réutilisable, Starship constitue également un élément majeur pour justifier la valorisation de SpaceX, proche de 2 000 milliards de dollars. L'entreprise indique avoir consacré environ sept ans à rechercher un site adapté aux infrastructures de lancement et aux importants besoins en carburant.

SpaceX prévoit parallèlement de participer à la restauration des marais côtiers de Louisiane afin de renforcer leur rôle de protection contre les tempêtes. Le volet environnemental devrait être particulièrement surveillé après les incidents et infractions constatés sur le site de Boca Chica au Texas, notamment lors du premier vol de Starship en 2023 et au titre du Clean Water Act en 2024. La Louisiane deviendra le quatrième site de lancement de SpaceX et prolongera l'expansion des activités d'Elon Musk dans le sud des États-Unis.