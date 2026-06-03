SpaceX obtient des incitations fiscales d'un comté du Texas pour son projet de puces Terafab, malgré l'opposition locale

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* SpaceX obtient des incitations fiscales pour son usine de puces Terafab malgré une forte opposition locale

* Les habitants s'inquiètent de la pression sur les ressources, de l'impact environnemental et du manque de détails sur le projet

* Les partisans du projet mettent en avant la création d'emplois, les investissements et la compétitivité technologique des États-Unis face à la Chine

(Nouveau dans son intégralité, ajoute des détails et du contexte) par Sheila Dang et Akash Sriram

SpaceX a obtenu mercredi des incitations fiscales pour son projet de fabrication de puces Terafab dans le comté de Grimes, au Texas, malgré la vive opposition des habitants qui ont averti que ce projet pourrait mettre à rude épreuve les ressources locales et transformer la communauté rurale.

Ce projet est au cœur des efforts de SpaceX pour étendre ses activités au-delà des fusées et des communications par satellite vers les infrastructures informatiques de pointe et la production nationale de puces — des ambitions que les investisseurs considèrent comme un pilier majeur de la croissance future de l'entreprise.

La semaine prochaine, SpaceX devrait lancer ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse de l'histoire , les investisseurs scrutant de près la capacité de l'entreprise à traduire sa domination dans l'espace en nouveaux marchés liés à l'IA et à la fabrication de semi-conducteurs.

L'entreprise prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action afin de lever la somme record de 75 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier. SpaceX vise une valorisation de 1.750 milliards de dollars lors de son introduction en bourse très médiatisée.

Le vote a eu lieu après une audience houleuse qui a attiré plus de 100 habitants au palais de justice du comté de Grimes. Les intervenants ont averti que le projet pourrait mettre à rude épreuve l'approvisionnement en eau et en électricité, nuire à la faune et altérer de façon permanente le caractère rural du comté. Un habitant a retenu ses larmes en décrivant l'impact potentiel de l'industrialisation sur la communauté et l'environnement.

Avec environ 34.000 habitants, le comté de Grimes se caractérise par de vastes ranchs et des espaces ouverts. Les habitants ont déclaré que le site proposé, près du réservoir de Gibbons Creek, se distingue par un ciel nocturne sombre, une faune abondante et un mode de vie agricole paisible.

"Ils ont trahi le comté de Grimes", a déclaré une personne alors que les participants à l'audience quittaient la salle après le vote.