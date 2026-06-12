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SPACEX-L'action SpaceX devrait bondir de 25% lors de son entrée en Bourse
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 17:33

par Manya Saini, Echo Wang et Niket Nishant

La frénésie autour des actions de SpaceX

SPCX.O bat son plein, avec l'entrée imminente de l'entreprise dirigée par Elon Musk au Nasdaq, qui devrait être marquée par une vive hausse au vu de la demande sans précédent des investisseurs.

A l'occasion de la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire, le cours d'ouverture des actions devrait ainsi s'établir autour de 168 dollars (145,16 euros) par action, soit une hausse d'environ 27% par rapport au prix d'introduction de 135 dollars.

Après plusieurs jours de battage médiatique, l'attention se tourne désormais vers l'un des plus grands tests de l'infrastructure de négociation de Wall Street depuis des années.

Les bourses, teneurs de marché et souscripteurs se préparent à des volumes d'achats exceptionnels après que le groupe a vendu pour 75 milliards de dollars d'actions, le valorisant à plus 1 770 milliards de dollars.

Les acteurs du marché cherchent notamment à éviter les défaillances techniques qui avaient entaché l'introduction en Bourse de Meta META.O en 2012.

Cette introduction en Bourse historique a consolidé le statut de Elon Musk en tant que premier "trillionnaire" de l'histoire et propulsé SpaceX parmi les entreprises les plus valorisées au monde, bien que l'entreprise ait enregistré une perte de près de cinq milliards de dollars l'an dernier.

Avec 75 milliards de dollars levés, l'opération dépasse largement le précédent record détenu par Saudi Aramco en 2019 et devrait faire de SpaceX la première entreprise américaine à débuter en Bourse avec une valorisation supérieure à 1.000 milliards de dollars.

"Il faut remonter 100 ans en arrière pour trouver des entrepreneurs comparables. C'est un visionnaire à part, et il met ses idées en œuvre avec une efficacité redoutable", a déclaré Joel Shulman, PDG d'ERShares, qui gère un ETF exposé à SpaceX.

Bien que SpaceX doive encore attendre son entrée dans le S&P 500, son inclusion accélérée dans le Nasdaq 100 en fera rapidement un titre majeur pour les fonds indiciels et ETF, créant une nouvelle source de demande pour ses actions.

Certains analystes s'attendent également à un rééquilibrage des portefeuilles au détriment d'autres grandes valeurs technologiques.

Malgré l'enthousiasme suscité par l'opération, déterminer la valeur réelle de SpaceX reste complexe. L'entreprise estime son marché potentiel à 28.500 milliards de dollars et met en avant sa position dominante dans le secteur spatial ainsi que les revenus de Starlink.

Toutefois, certains analystes jugent sa valorisation excessive, soulignant qu'avec un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars en 2025, son ratio cours/chiffre d'affaires atteint 94, tandis que des concurrents comme Blue Origin cherchent à accélérer leur développement sur ce marché.

John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a déclaré que la meilleure comparaison avec SpaceX était l'entreprise de véhicules électriques de Musk, Tesla, car chacune dispose d'une activité bien établie et "d'une opportunité ambitieuse à l'horizon".

"Pour Tesla, il s'agit de domaines tels que la robotique humanoïde et d'autres applications futures. Pour SpaceX, c'est le secteur de l'IA", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Manya Saini and Niket Nishant à Bangalore et Echo Wang à New York; Avec la contribution de Sriparna Roy à Bangalore; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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