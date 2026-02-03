 Aller au contenu principal
SpaceX et xAI fixent le ratio d'échange d'action à 0,1433, selon une source
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 03:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs dans xAI d'Elon Musk recevront 0,1433 action de SpaceX pour chaque action de xAI dans le cadre de l'achat par la société de satellites de la société d'intelligence artificielle de l'entrepreneur milliardaire, a déclaré lundi une source au fait du dossier.

Dans le cadre de l'accord, certains dirigeants de xAI peuvent également opter pour des liquidités au lieu d'action SpaceX, en recevant 75,46 dollars par action pour chaque action xAI, a ajouté la source.

SpaceX n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

