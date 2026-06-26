SpaceX enregistre une légère hausse à la veille du rééquilibrage de l'indice Russell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les variations des cours de clôture et des détails sur les achats estimés des fonds) par Noel Randewich

L'action SpaceX ( SPCX.O ) a légèrement progressé de 0,15 % vendredi, avant son intégration dans les indices Russell. Les fonds gérés de manière passive qui répliquent ces indices de référence sont désormais tenus d'ajouter à leur portefeuille des actions de la société d'Elon Musk, spécialisée dans l'Internet et les fusées, pour un montant de plusieurs milliards de dollars.

Les traders ont échangé environ 19 milliards de dollars d’actions SpaceX, près de la moitié de ce volume ayant été réalisée dans les dernières minutes de la séance.

Après une introduction en bourse spectaculaire ce mois-ci, le titre SpaceX a connu des fluctuations brutales, s’envolant de 67 % pour atteindre son plus haut intrajournalier du 16 juin à 225,64 dollars, avant de chuter pour clôturer vendredi à 153,23 dollars.

Le titre reste bien au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 135 dollars, tandis que les investisseurs s’efforcent d’évaluer une entreprise qui a enregistré une perte de 4,9 milliards de dollars l’année dernière, mais dont les bailleurs de fonds s’attendent à ce qu’elle domine les marchés de l’Internet par satellite, de l’intelligence artificielle et des lancements spatiaux commerciaux, qui, selon eux, définiront la prochaine décennie des infrastructures mondiales. FTSE Russell va intégrer SpaceX à ses indices Russell américains après la clôture des marchés vendredi, dans le cadre de sa reconstitution semestrielle des indices . Cela signifie que les fonds négociés en bourse (ETF) à gestion passive qui répliquent les indices Russell, tels que l’iShares Russell 1000 ETF IWB.P , devront ajouter des actions SpaceX à leurs portefeuilles avant la séance de lundi.

Lorsque de nouvelles sociétés sont ajoutées à un indice, les fonds gérés de manière passive ajustent leurs positions tout en s’efforçant de minimiser l’« erreur de suivi » entre la performance de leurs fonds et celle de l’indice, qui peut survenir si leur prix d’achat diffère du cours de clôture.

Alors que la capitalisation boursière de SpaceX, qui s’élève à 2 000 milliards de dollars, la rend presque aussi valorisée qu’Amazon AMZN.O , seuls environ 100 milliards de dollars d’actions ont été mis en vente sur le marché boursier, le reste étant détenu par Musk, d’autres initiés et des employés.

Selon un rapport publié vendredi par Melissa Roberts, analyste quantitative chez Stephens, les fonds gérés de manière passive doivent acheter pour plus de 4 milliards de dollars d’actions SpaceX afin de s’aligner sur les indices Russell qu’ils suivent.

SpaceX est également éligible pour être intégré au Nasdaq 100 .NDX , un indice à forte composante technologique, le 6 juillet, ce qui obligera les grands fonds indiciels tels que l’ETF Invesco QQQ, qui suit cet indice, à acheter ses actions.

Après les pertes enregistrées lors des dernières séances, SpaceX se négocie à environ 107 fois son chiffre d’affaires de 2025, une valorisation astronomique. À titre de comparaison, Nvidia NVDA.O , géant des puces pour l’IA, se négociait récemment à 21 fois son chiffre d’affaires.

S&P Global a empêché SpaceX d’intégrer l’indice S&P 500 .SPX après avoir déclaré ce mois-ci qu’il ne modifierait pas ses critères d’inclusion pour s’adapter aux introductions en bourse de sociétés à très forte capitalisation. Pour être incluse dans le S&P 500, une entreprise doit être rentable au cours de son dernier trimestre ainsi que sur l’ensemble de ses quatre derniers trimestres, selon l’une des règles que S&P a laissées inchangées.