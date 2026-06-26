 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX enregistre une légère hausse à la veille du rééquilibrage de l'indice Russell
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les variations des cours de clôture et des détails sur les achats estimés des fonds) par Noel Randewich

L'action SpaceX ( SPCX.O ) a légèrement progressé de 0,15 % vendredi, avant son intégration dans les indices Russell. Les fonds gérés de manière passive qui répliquent ces indices de référence sont désormais tenus d'ajouter à leur portefeuille des actions de la société d'Elon Musk, spécialisée dans l'Internet et les fusées, pour un montant de plusieurs milliards de dollars.

Les traders ont échangé environ 19 milliards de dollars d’actions SpaceX, près de la moitié de ce volume ayant été réalisée dans les dernières minutes de la séance.

Après une introduction en bourse spectaculaire ce mois-ci, le titre SpaceX a connu des fluctuations brutales, s’envolant de 67 % pour atteindre son plus haut intrajournalier du 16 juin à 225,64 dollars, avant de chuter pour clôturer vendredi à 153,23 dollars.

Le titre reste bien au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 135 dollars, tandis que les investisseurs s’efforcent d’évaluer une entreprise qui a enregistré une perte de 4,9 milliards de dollars l’année dernière, mais dont les bailleurs de fonds s’attendent à ce qu’elle domine les marchés de l’Internet par satellite, de l’intelligence artificielle et des lancements spatiaux commerciaux, qui, selon eux, définiront la prochaine décennie des infrastructures mondiales. FTSE Russell va intégrer SpaceX à ses indices Russell américains après la clôture des marchés vendredi, dans le cadre de sa reconstitution semestrielle des indices . Cela signifie que les fonds négociés en bourse (ETF) à gestion passive qui répliquent les indices Russell, tels que l’iShares Russell 1000 ETF IWB.P , devront ajouter des actions SpaceX à leurs portefeuilles avant la séance de lundi.

Lorsque de nouvelles sociétés sont ajoutées à un indice, les fonds gérés de manière passive ajustent leurs positions tout en s’efforçant de minimiser l’« erreur de suivi » entre la performance de leurs fonds et celle de l’indice, qui peut survenir si leur prix d’achat diffère du cours de clôture.

Alors que la capitalisation boursière de SpaceX, qui s’élève à 2 000 milliards de dollars, la rend presque aussi valorisée qu’Amazon AMZN.O , seuls environ 100 milliards de dollars d’actions ont été mis en vente sur le marché boursier, le reste étant détenu par Musk, d’autres initiés et des employés.

Selon un rapport publié vendredi par Melissa Roberts, analyste quantitative chez Stephens, les fonds gérés de manière passive doivent acheter pour plus de 4 milliards de dollars d’actions SpaceX afin de s’aligner sur les indices Russell qu’ils suivent.

SpaceX est également éligible pour être intégré au Nasdaq 100 .NDX , un indice à forte composante technologique, le 6 juillet, ce qui obligera les grands fonds indiciels tels que l’ETF Invesco QQQ, qui suit cet indice, à acheter ses actions.

Après les pertes enregistrées lors des dernières séances, SpaceX se négocie à environ 107 fois son chiffre d’affaires de 2025, une valorisation astronomique. À titre de comparaison, Nvidia NVDA.O , géant des puces pour l’IA, se négociait récemment à 21 fois son chiffre d’affaires.

S&P Global a empêché SpaceX d’intégrer l’indice S&P 500 .SPX après avoir déclaré ce mois-ci qu’il ne modifierait pas ses critères d’inclusion pour s’adapter aux introductions en bourse de sociétés à très forte capitalisation. Pour être incluse dans le S&P 500, une entreprise doit être rentable au cours de son dernier trimestre ainsi que sur l’ensemble de ses quatre derniers trimestres, selon l’une des règles que S&P a laissées inchangées.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,6900 USD NASDAQ +2,50%
NASDAQ 100 INDEX
29 118,24 Pts Index Ex -1,09%
NVIDIA
192,5300 USD NASDAQ -1,64%
S&P 500 INDEX
7 354,02 Pts CBOE -0,05%
SPACEX
153,2300 USD NASDAQ +0,15%
TESLA
379,7100 USD NASDAQ +1,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé contre la Norvège (4-1) lors du Mondial, le 26 juin 2026 à Foxborough près de Boston ( AFP / MAURO PIMENTEL )
    Mondial: trois sur trois pour les Bleus avec un Dembélé en feu
    information fournie par AFP 26.06.2026 23:31 

    La France s'est imposée 4-1 face à la Norvège, grâce notamment à un triplé d'Ousmane Dembélé, vendredi à Foxborough près de Boston, terminant en tête de son groupe avec trois victoires en trois matches, premier objectif qu'elle s'était fixé pour ce Mondial-2026. ... Lire la suite

  • Des membres de la protection civile vénézuélienne et des pompiers sortent un jeune homme des décombres d'un immeuble effondré à Catia La Mar, dans l'Etat de La Guaira, au Venezuela, le 26 juin 2026 ( AFP / Federico PARRA )
    Le double séisme au Venezuela a fait au moins 920 morts et 50.000 disparus
    information fournie par AFP 26.06.2026 23:31 

    Près de mille morts et plus de 50.000 disparus : le bilan du double séisme au Venezuela s'alourdit d'heure en heure vendredi, alors que le désespoir grandit face à une aide limitée de la part des autorités. Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le ... Lire la suite

  • Jeudi, Apple a perdu plus de 6% à Wall Street, entraînant le recul des groupes technologiques ( AFP / ANGELA WEISS )
    Marchés mondiaux: les semi-conducteurs à la peine, le pétrole en nette baisse
    information fournie par AFP 26.06.2026 23:12 

    Les semi-conducteurs ont encore été pénalisés vendredi sur les Bourses mondiales, dans le sillage d'une semaine particulièrement éprouvante pour le secteur, tandis que le pétrole a retrouvé des niveaux comparables à ceux d'avant la guerre au Moyen-Orient. A New ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine la semaine en petite baisse
    information fournie par AFP 26.06.2026 22:52 

    La Bourse de New York a terminé en léger repli vendredi, mais est parvenue à limiter ses pertes, les investisseurs opérant une rotation hors des grands noms des semi-conducteurs au profit d'autres secteurs. L'indice Nasdaq a perdu 0,24%, tandis que le Dow Jones ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
73,1 -2,32%
CAC 40
8 384,87 -0,55%
2CRSI
27,52 +8,01%
Or
4 080,83 +1,32%
EXAIL TECHNOLOGIES
116,7 +25,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank