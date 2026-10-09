SpaceX en hausse après la conclusion d'un accord visant l'acquisition d'un portefeuille national de fréquences en bande basse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 octobre - ** L'action SpaceX SPCX.O progresse de 3,8% à 166,70 dollars avant l'ouverture du marché
** L'entreprise conclut un accord pour acquérir des fréquences en bande basse à l'échelle nationale afin de concurrencer les opérateurs mobiles américains
** Selon un article du Wall Street Journal, SpaceX versera environ 8 milliards de dollars à Grain Management pour acquérir ces actifs, obtenant ainsi des fréquences capables de parcourir de longues distances et de traverser des structures denses telles que les murs
** Les entreprises n’ont pas divulgué les conditions financières de l’accord
** Cette acquisition pourrait renforcer le service "direct-to-device" de Starlink Mobile et réduire la dépendance vis-à-vis des antennes-relais traditionnelles
** Cette opération renforce la pression sur les opérateurs mobiles historiques en intensifiant la concurrence entre les réseaux satellitaires et cellulaires
** La transaction est soumise à l’approbation de la Commission fédérale des communications (FCC)
** À la clôture d'hier, le titre SPCX avait progressé de plus de 18% par rapport à son prix d'introduction en bourse de 135 dollars
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