 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX en hausse après la conclusion d'un accord visant l'acquisition d'un portefeuille national de fréquences en bande basse
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 10:27

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** L'action SpaceX SPCX.O progresse de 3,8% à 166,70 dollars avant l'ouverture du marché

** L'entreprise conclut un accord pour acquérir des fréquences en bande basse à l'échelle nationale afin de concurrencer les opérateurs mobiles américains

** Selon un article du Wall Street Journal, SpaceX versera environ 8 milliards de dollars à Grain Management pour acquérir ces actifs, obtenant ainsi des fréquences capables de parcourir de longues distances et de traverser des structures denses telles que les murs

** Les entreprises n’ont pas divulgué les conditions financières de l’accord

** Cette acquisition pourrait renforcer le service "direct-to-device" de Starlink Mobile et réduire la dépendance vis-à-vis des antennes-relais traditionnelles

** Cette opération renforce la pression sur les opérateurs mobiles historiques en intensifiant la concurrence entre les réseaux satellitaires et cellulaires

** La transaction est soumise à l’approbation de la Commission fédérale des communications (FCC)

** À la clôture d'hier, le titre SPCX avait progressé de plus de 18% par rapport à son prix d'introduction en bourse de 135 dollars

Valeurs associées

SPACEX
160,5700 USD NASDAQ -4,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 802,46 +0,94%
Pétrole Brent
103,07 -1,02%
2CRSI
25,42 +8,45%
HAFFNER ENERGY
0,707 +6,00%
SOITEC
162,35 +6,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank