SpaceX devrait dépasser les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière lors de son entrée fracassante au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX s'apprête à faire son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse de 75 milliards de dollars qui bat le record établi par Saudi Aramco en 2019

* L'introduction en bourse valorise SpaceX à 1 770 milliards de dollars; certains s'inquiètent de cette valorisation élevée

* Cette entrée en bourse devrait servir de test d'intérêt avant les introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic

* Le cours d'ouverture devrait s'établir autour de 171 dollars par action, contre 135 dollars auparavant

(Reformulation des paragraphes 1 et 2 avec les chiffres de valorisation) par Manya Saini, Echo Wang et Niket Nishant

SpaceX SPCX.O était en passe de dépasser les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière lors de son entrée au Nasdaq vendredi, reflétant l'engouement pour l'entreprise dirigée par Elon Musket la plaçant en bonne voie pour devenir la sixième plus grande société cotée en bourse aux États-Unis.

Les actions devaient s'ouvrir autour de 175 dollars par action, soit une hausse d'environ 30% par rapport à son prix d'introduction en bourse de 135 dollars, ouvrant la voie à une entrée en bourse spectaculaire pour la plus grande introduction en bourse au monde.

Après des jours d’effervescence autour de cette entrée en bourse, l’attention se tourne désormais vers ce qui sera l’un des plus grands tests de l’infrastructure de transactions de Wall Street depuis des années, les bourses, les teneurs de marché et les souscripteurs se préparant à des volumes d’ordres exceptionnels après que la société a vendu pour 75 milliards de dollars d’actions, ce qui la valorise immédiatement à 1 770 milliards de dollars et en fait l’une des plus grandes entreprises américaines.

Les bourses et les sociétés de courtage tiennent à éviter les incidents techniques qui ont entaché l’entrée en bourse de Meta en 2012 . SpaceX étant largement considéré comme une répétition générale pour une nouvelle génération de méga-introductions en bourse, les acteurs du marché seront également à l’affût de signaux sur l’appétit des investisseurs avant les introductions en bourse à venir des poids lourds de l’IA, Anthropic et OpenAI.

Les actions ne devraient pas être négociées avant le milieu de la journée de bourse, car la bourse recueille les ordres d'achat et de vente et les souscripteurs retardent la transaction jusqu'à ce que l'offre et la demande soient équilibrées .

“Nous nous attendons à ce que SpaceX connaisse une hausse immédiate de son cours en raison du battage médiatique autour de l’opération, peut-être supérieure à 20%”, a déclaré Samuel Kerr, responsable mondial des marchés des capitaux propres chez Mergermarket. “Tout chiffre inférieur me rendrait en fait nerveux.”

La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et le directeur financier, Bret Johnsen, ont sonné la cloche d'ouverture du Nasdaq à 9h30 (heure de l'Est) (13h30 GMT).

Cette introduction en bourse historique a consolidé le statut de Musk en tant que premier “trillionnaire” de l'histoire et propulsé SpaceX au rang des entreprises les plus valorisées au monde – même si la société a enregistré une perte de près de 5 milliards de dollars l'année dernière et n'a généré qu'une fraction des revenus des géants technologiques de valeur similaire.

“Je donnais à SpaceX 10% de chances de réussir”, a déclaré Musk au Texas, peu avant l'ouverture de la séance.

La performance de l'action constituera également un test pour ce qu'on appelle la “prime Musk”, qui a été le moteur de la valorisation de Tesla TSLA.O à plus de 1 000 milliards de dollars, bien qu'elle ait été mise sous pression pendant le rôle actif joué par Musk au sein de l'administration du président Donald Trump.

LA PLUS GRANDE INTRODUCTION EN BOURSE AU MONDE

Cette introduction en bourse record est l'aboutissement des ambitions de longue date de Musk dans les domaines de l'espace et de la technologie, et s'est distinguée en réécrivant les règles de Wall Street en matière d'introductions en bourse et en attirant des légions d'investisseurs particuliers sur le marché.

Avec 75 milliards de dollars, le produit de l'opération a plus que doublé celui de l'introduction en bourse record de Saudi Aramco en 2019. Elle devrait faire de SpaceX la première entreprise américaine à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de son entrée en bourse et la septième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière.

La valorisation pourrait encore augmenter si les souscripteurs exerçaient leur droit de vendre des actions supplémentaires, une décision généralement prise dans les 30 jours suivant l'offre.

Bien que SpaceX doive peut-être attendre son entrée dans l'indice S&P 500 .SPX , son inclusion rapide prévue dans le Nasdaq 100 en fera bientôt un titre majeur pour les fonds passifs et les ETF qui suivent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

“Il faut remonter 100 ans en arrière pour trouver des entrepreneurs comparables. C'est un visionnaire à part, et il met ses idées en œuvre avec une grande efficacité”, a déclaré Joel Shulman, directeur général d'ERShares, qui gère un ETF exposé à SpaceX.

Il faudra environ un mois avant que l'entreprise ne soit ajoutée à cet indice en vertu des nouvelles règles d'entrée rapide du Nasdaq, contrairement à un délai d'attente habituel pouvant aller jusqu'à un an.

Certains analystes s'attendent à ce que l'entrée en bourse de SpaceX déclenche un remaniement des portefeuilles des investisseurs, créant une pression à la vente sur d'autres poids lourds de la technologie à mesure que les fonds se tournent vers ce titre.

UNE OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ DE 28 500 MILLIARDS DE DOLLARS

Malgré tout l'enthousiasme suscité par l'introduction en bourse, déterminer la valeur réelle de SpaceX reste un exercice d'évaluation difficile .

SpaceX a déclaré que son marché potentiel s'élevait à 28 500 milliards de dollars, un chiffre qu'elle a qualifié de “plus important de l'histoire de l'humanité”. Grâce à sa position de leader dans le secteur spatial – l'entreprise affirme que ses opérations représentent plus des quatre cinquièmes de la masse mise en orbite au cours des trois dernières années – et aux revenus générés par Starlink, certains investisseurs ont estimé qu'elle disposait d'une base solide sur laquelle s'appuyer.

John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a déclaré que la meilleure comparaison avec SpaceX était l’entreprise de véhicules électriques de Musk, Tesla, car chacune dispose d’une activité bien établie et d’“une opportunité ambitieuse à l’horizon”.

“Pour Tesla, il s'agit de domaines tels que la robotique humanoïde et d'autres applications futures. Pour SpaceX, c'est le secteur de l'IA”, a-t-il déclaré.

Parmi les obstacles à sa valorisation colossale figurent les efforts déployés par des concurrents tels que Blue Origin, la société de Jeff Bezos, pour accélérer la commercialisation de l'espace et décrocher des contrats gouvernementaux dans le but de conquérir de nouveaux marchés au-delà de la Terre.

Avec un chiffre d’affaires de 18,7 milliards de dollars en 2025, la capitalisation boursière de l’entreprise place son ratio cours/chiffre d’affaires à un niveau élevé de 94. Certains analystes ont déjà émis des avis positifs sur l’entreprise. Les analystes de Morningstar , ont déclaré au début du mois qu’une valorisation d’environ 780 milliards de dollars serait plus juste.

“Ce n'est pas un titre que l'on achète sur la base des fondamentaux. Pour moi, l'analogie est avec Amazon. C'était une entreprise qui a changé notre façon de vivre”, a déclaré Nancy Tengler, directeur général et directrice des investissements de Laffer Tengler Investments. “Si l'action chute à 100 dollars, ce n'est pas idéal, mais cela ne changerait pas notre vision à long terme. Nous voulons y participer.”

Les actions des entreprises spatialesont chuté, Intuitive Machines LUNR.O , Planet Labs PL.N et Satellogic SATL.O enregistrantdes baisses comprises entre 7% et 12%.