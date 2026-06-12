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SpaceX décolle de 12% lors d'une IPO record sous haute surveillance
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 18:04

Une publicité de SpaceX est affichée le jour de l'introduction en bourse de SpaceX au Nasdaq MarketSite, à New York

Une publicité de SpaceX est affichée le jour de l'introduction en bourse de SpaceX au Nasdaq MarketSite, à New York

L'action ‌SpaceX grimpe de 12% ​vendredi, l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Musk faisant ses ​premiers pas sur les marchés ​après une introduction ⁠en Bourse (IPO) record de ‌75 milliards de dollars.

A New York, vers 15h53 ​GMT ‌le titre s'échange à ⁠150 dollars (129,61 euros) soit une hausse de 12% par rapport ⁠à ‌un prix d'introduction fixé ⁠jeudi soir à 135 ‌dollars.

Cette opération devrait ⁠permettre à SpaceX d'atteindre une ⁠capitalisation ‌boursière supérieure à celle de ​poids lourds ‌de la Bourse de New York tels ​que JP Morgan, Berkshire Hathaway, Meta ou ⁠encore Tesla, le constructeur de véhicules électriques également dirigé par Elon Musk.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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