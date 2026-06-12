SpaceX décolle de 12% lors d'une IPO record sous haute surveillance

Une publicité de SpaceX est affichée le jour de l'introduction en bourse de SpaceX au Nasdaq MarketSite, à New York
L'action SpaceX grimpe de 12% vendredi, l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Musk faisant ses premiers pas sur les marchés après une introduction en Bourse (IPO) record de 75 milliards de dollars.
A New York, vers 15h53 GMT le titre s'échange à 150 dollars (129,61 euros) soit une hausse de 12% par rapport à un prix d'introduction fixé jeudi soir à 135 dollars.
Cette opération devrait permettre à SpaceX d'atteindre une capitalisation boursière supérieure à celle de poids lourds de la Bourse de New York tels que JP Morgan, Berkshire Hathaway, Meta ou encore Tesla, le constructeur de véhicules électriques également dirigé par Elon Musk.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer