SpaceX dépasse les 2 000 milliards de dollars lors de son entrée au Nasdaq et se rapproche d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le cours de clôture, reformulation du chapeau et du texte, ajout de nouvelles citations aux paragraphes 6 et 8)

* SpaceX gagne 19 % après une introduction en bourse de 75 milliards de dollars qui bat le record de Saudi Aramco établi en 2019

* Les actions ouvrent à 150 dollars chacune et s'échangent à la hausse tout au long de la séance

* Elon Musk devient le premier « trillionnaire » au monde

par Manya Saini, Echo Wang et Niket Nishant

Les actions de SpaceX SPCX.O ont bondi de 19 % lors de leur entrée au Nasdaq vendredi , portant la valeur de l'entreprise au-delà de 2 000 milliards de dollars, ce qui en fait la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière et fait d'Elon Musk le premier « trillionnaire » au monde . Les investisseurs se sont rués sur l'occasion d'acquérir une part de l'empire tentaculaire de Musk , qui s'étend des fusées aux satellites en passant par l'IA, après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars. Plus de 510 millions d'actions, d'une valeur d'environ 84 milliards de dollars, ont changé de mains, même si SpaceX n'est actuellement pas rentable et ne génère qu'une fraction des revenus des géants technologiques de valeur comparable.

Le lancement s'est déroulé plus en douceur que ne l'avaient prévu de nombreux observateurs, les échanges ayant débuté en fin de matinée vendredi sans les accrocs qui avaient entaché les débuts de Meta en 2012. L'action a clôturé la journée à 160,95 dollars, portant sa valeur à 2 100 milliards de dollars. Son entrée en bourse a propulsé sa capitalisation boursière au-delà de celle de Broadcom AVGO.O , Amazon AMZN.O venant en deuxième position avec 2 600 milliards de dollars. Cette opération a mis un terme à une période de préparation marquée par l'inquiétude quant à la capacité de la bourse à gérer ce lancement, en particulier après la récente chute des actions technologiques qui a suscité des inquiétudes quant aux gains stratosphériques des titres liés à l'IA, et alors que les méga-introductions en bourse des poids lourds de l'IA, Anthropic et OpenAI, se profilent à l'horizon. Les investisseurs de tous horizons, des grandes institutions aux particuliers fans de Musk, ont terminé la journée sur une note d’euphorie.

« Pour de nombreux investisseurs, SpaceX est ce qui se rapproche le plus d’un investissement dans les chemins de fer à l’époque de la révolution industrielle, et ils sont prêts à payer la prime Elon Musk pour cette opportunité », a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management à Indianapolis. Toutefois, les analystes et les investisseurs ont indiqué que ces derniers devaient se préparer à la volatilité, en particulier au début de sa vie en tant que société cotée, en raison de son faible flottant relatif et de sa valorisation élevée après avoir perdu près de 5 milliards de dollars l'année dernière. Son chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars confère à la société un ratio cours/chiffre d'affaires d'environ 112, bien supérieur à celui des autres actions à très forte capitalisation.

« La question qui se pose est de savoir ce qui va se passer dans quelques semaines. Pour l’instant, les gens veulent faire monter le cours de l’action car c’est une valeur sûre à ce stade. Reste à voir si cela va durer », a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez Crosscheck Management à Washington, DC.

Les investisseurs particuliers ont reçu environ 20 % de l'allocation, bien plus que lors d'une introduction en bourse classique, certains se réjouissant même d'avoir obtenu une seule action.

Les dirigeants de SpaceX, dont la présidente Gwynne Shotwell et le directeur financier Bret Johnsen, ont célébré l'événement au Nasdaq de Times Square, à New York, après avoir sonné la cloche d'ouverture vendredi. Musk a organisé un événement séparé pour ses employés au Texas.

« PRESQUE SURRÉALISTE » Cette introduction en bourse est l'aboutissement des ambitions de longue date de Musk dans les domaines de l'espace et de la technologie, et s'est distinguée en réécrivant les règles de Wall Street en matière d'introductions en bourse et en attirant une multitude d'investisseurs particuliers sur le marché.

Avec 75 milliards de dollars, le produit de l'opération a plus que doublé celui de l'introduction en bourse record de Saudi Aramco en 2019.

La valorisation pourrait encore augmenter si les souscripteurs exerçaient leur droit de vendre des actions supplémentaires, une décision généralement prise dans les 30 jours suivant l’offre. « Voir l’entreprise que j’ai rejointe alors qu’elle n’était encore que quelques croquis sur papier atteindre une telle valeur est presque surréaliste », a déclaré Tom Mueller, un employé fondateur de SpaceX qui a passé 18 ans au sein de l’entreprise et en est actionnaire, et qui est aujourd’hui directeur général d’Impulse Space , une start-up spécialisée dans les engins spatiaux.

Selon Hill.com, au moins 4 000 employés actuels et anciens de SpaceX détenaient à eux seuls des participations d'une valeur de plus d'un million de dollars au moment de l'introduction en bourse.

Bien que le manque de rentabilité de SpaceX l'empêche d'intégrer le S&P 500 .SPX , son inclusion prévue en procédure accélérée dans le Nasdaq 100 en fera bientôt un titre majeur pour les fonds passifs et les ETF qui suivent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

Il faudra environ un mois avant qu'elle ne soit ajoutée à cet indice en vertu des nouvelles règles d'entrée rapide du Nasdaq, contrairement à un délai d'attente habituel pouvant aller jusqu'à un an.

Certains analystes s'attendent à ce que l'entrée en bourse de SpaceX déclenche un remaniement des portefeuilles des investisseurs, créant une pression à la vente sur d'autres poids lourds de la technologie à mesure que les fonds se tournent vers ce titre. Vendredi, les actions d'autres entreprises spatiales et sociétés de satellites ont fortement chuté, Planet Labs

PL.N reculant de 9 % et EchoStar SATS.O de 11 %.

SpaceX a déclaré que son marché potentiel s'élevait à 28 500 milliards de dollars, un chiffre qu'elle a qualifié de « le plus important de l'histoire de l'humanité ». Grâce à sa position de leader dans le secteur spatial – l'entreprise affirme que ses opérations représentent plus des quatre cinquièmes de la masse mise en orbite au cours des trois dernières années – et aux revenus générés par Starlink, certains investisseurs ont estimé qu'elle disposait d'une base solide sur laquelle s'appuyer. Certains analystes ont déjà émis des avis positifs sur la société, mais les analystes de Morningstar ont déclaré ce mois-ci dans un rapport intitulé « » qu’une valorisation d’environ 780 milliards de dollars serait plus juste, et CFRA a lancé vendredi sa couverture avec une recommandation «vendre».

« Ce n'est pas une valeur que l'on achète sur la base de ses fondamentaux. Pour moi, l'analogie est avec Amazon. C'était une entreprise qui a changé notre façon de vivre », a déclaré Nancy Tengler, directeur général et directrice des investissements de Laffer Tengler Investments.