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SpaceX demande 40 milliards de dollars à Apollo pour s'équiper en puces Nvidia
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 06:29

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Apollo Global Management piloterait une levée de dette combinant prêts bancaires et obligations de qualité investissement pour financer les besoins en IA de l'entreprise d'Elon Musk, a appris le Financial Times. Cette opération illustre l'ampleur des capitaux que réclame la course aux infrastructures d'intelligence artificielle.

SpaceX prévoit de lever 40 milliards de dollars, sous la conduite d'Apollo Global Management, pour acheter des puces Nvidia destinées à l'intelligence artificielle, rapporte mardi le Financial Times. L'entreprise d'Elon Musk vise environ 10 milliards de dollars de prêts bancaires et 30 milliards de dette de qualité investissement.

Ce financement illustre les besoins massifs en capitaux liés à l'essor de l'IA, alors que les géants technologiques se disputent les processeurs de pointe et les infrastructures nécessaires. Apollo doit diriger l'opération et placer la dette auprès d'un large éventail d'investisseurs. Selon le FT, le fonds Pimco fait partie d'un petit groupe de prêteurs qui négocie actuellement. La transaction devrait être finalisée en 2027.

Musk, qui a introduit SpaceX en Bourse en juin lors d'une IPO record de 86 milliards de dollars, avait indiqué le mois dernier que le centre de données Colossus 2 de xAI pourrait plus que doubler son nombre de puces Nvidia d'ici décembre. Son entreprise prévoit d'utiliser exclusivement du matériel Nvidia pour ses centres de données.

Nvidia, premier fournisseur mondial de processeurs d'IA, s'est associé en août à Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs et KKR au sein de plateformes visant à mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour des projets d'infrastructures d'IA.

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