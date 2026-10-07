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Royaume-Uni: Royal Mail annonce jusqu'à 2.500 suppressions de postes
information fournie par Boursorama avec AFP 07/10/2026 à 13:21

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( AFP / ADRIAN DENNIS )

( AFP / ADRIAN DENNIS )

L'opérateur postal britannique Royal Mail, racheté en 2025 par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a annoncé mercredi la suppression d'un maximum de 2.500 postes, soit environ 2% de ses effectifs, sans licenciements contraints.

"Royal Mail est en pleine transformation" sur "un marché en rapide évolution", explique l'entreprise dans un communiqué pour justifier ces coupes.

"Les volumes de lettres ont chuté de plus de 70 % par rapport à leur niveau maximal, tandis que la demande des clients pour des services de livraison de colis plus rapides et plus pratiques ne cesse de croître", ajoute-t-elle.

Le plan de l'entreprise, qui reste soumis à consultation avec les syndicats, prévoit "de réduire le nombre de postes au siège et dans les fonctions de support de jusqu'à 2.500 d'ici fin 2027, ce qui représente moins de 2 % des plus de 131.000 employés".

Royal Mail dit prévoir que ces mesures "seraient mises en œuvre par des départs naturels et un programme de départs volontaires, sans licenciements contraints".

Le rachat de Royal Mail, dont les origines remontent à plus de 500 ans, par Daniel Kretinsky, annoncé en mai 2024 pour 3,6 milliards de livres (4,2 milliards d'euros), a été finalisé en 2025.

L'opération avait fait polémique dans la classe politique britannique, qui s'inquiétait de conserver l'ancrage dans le pays de cette entreprise privatisée en 2013.

Le gouvernement travailliste avait obtenu des garanties, notamment que tout changement de l'emplacement du siège social ou du centre d'opérations de Royal Mail sera soumis à son approbation.

Cette entreprise historique à haute valeur symbolique a pâti ces dernières années de la baisse du volume de lettres à livrer, de graves défaillances dans la distribution du courrier et d'une grève pour les salaires.

Milliardaire aussi discret publiquement qu'actif sur les marchés, Daniel Kretinsky a construit sa fortune grâce aux énergies fossiles, avant de multiplier les investissements dans des pays et secteurs variés.

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