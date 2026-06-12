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SpaceX décolle de 20% lors d'une IPO record sous haute surveillance
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 18:26

(Actualisation des valeurs et précisions au §2)

L'action SpaceX SPCX.O grimpe de 20% vendredi, portant sa valorisation à plus de 2.000 milliards de dollars, l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Musk faisant ainsi ses premiers pas en fanfare sur les marchés après une introduction en Bourse (IPO) record de 75 milliards de dollars.

SpaceX est d'ores et déjà la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière.

A New York, vers 16h24 GMT le titre s'échange ainsi à 162 dollars (140 euros) par rapport à un prix d'introduction fixé jeudi soir à 135 dollars.

Cette opération devrait permettre à SpaceX d'atteindre une capitalisation boursière supérieure à celle de certains poids lourds de la Bourse de New York tels que JP Morgan JPM.N , Berkshire Hathaway BRKa.N , Meta META.O ou encore Tesla

META.O , le constructeur de véhicules électriques également dirigé par Elon Musk.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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