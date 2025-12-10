SpaceX d'Elon Musk cherche à lever plus de $25 mds via une IPO en 2026-source

SpaceX cherche à lever plus de 25 milliards de dollars (21,48 milliards d'euros) par le biais d'une introduction en Bourse (IPO) en 2026, ce qui pourrait porter la valorisation de la société spatiale d'Elon Musk à plus de 1.000 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier.

L'opération, qui constituerait l'une des plus importantes IPO au monde, est encouragée par l'expansion rapide des services satellites de l'entreprise, Starlink, dans le service direct vers les mobiles, ainsi que par les progrès de ses fusées Starship.

SpaceX a entamé des discussions avec des banques sur le lancement de l'offre vers juin ou juillet, a déclaré cette personne, qui a requis l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

"SpaceX représente l'une des opportunités les plus intéressantes sur le marché mondial des introductions en bourse et figure sur la liste de rêves de plusieurs investisseurs depuis des années", a déclaré à Reuters Samuel Kerr, responsable des marchés des capitaux chez Mergermarket.

"Il s'agit d'un véritable secteur de croissance, la technologie spatiale étant considérée comme une frontière clé à la fois pour la défense, la prolifération des satellites et l'infrastructure technologique en général, avec la croissance des centres de données orbitaux."

"ACTION CONTROVERSÉE"

Cependant, la capacité d'Elon Musk à diriger plusieurs entreprises cotées en Bourse et valorisées à plus de 1.000 milliards de dollars pourraient susciter la prudence chez les investisseurs, selon des analystes.

"SpaceX pourrait être l'une des actions les plus controversées à faire son entrée sur le marché depuis des années", d'après Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell, à Reuters.

"Si SpaceX venait à être cotée en bourse, il faudrait s'attendre à une pression croissante sur Musk pour qu'il s'engage dans une seule de ses entités cotées en bourse : Tesla ou SpaceX. Il est difficile d'imaginer comment une seule personne pourrait diriger simultanément deux entreprises valant plus de 1.000 milliards de dollars."

(Rédigé par Echo Wang à New York, Juby Babu à Mexico et Manya Saini à Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)