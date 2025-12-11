Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont gagné du terrain jeudi, au lendemain d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale américaine et des projections de l'institution monétaire sur l'économie des Etats-Unis l'année prochaine, jugées rassurantes.

La Bourse de Paris a avancé de 0,79%, Francfort s'est octroyée 0,68% et Londres a gagné 0,49%.

Euronext CAC40