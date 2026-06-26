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SpaceX cible les consommateurs américains avec le déploiement de son service mobile Starlink
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 07:13

SpaceX SPCX.O a annoncé aux investisseurs son intention de lancer un service mobile Starlink destiné aux consommateurs américains, a rapporté vendredi le Financial Times. Cette initiative pourrait permettre à l'entreprise dirigée par Elon Musk de concurrencer directement Verizon VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O .

Voici quelques détails:

* SpaceX propose déjà une connectivité directe vers les téléphones mobiles en partenariat avec T-Mobile aux États-Unis, offrant une couverture complémentaire depuis l'espace afin d'étendre l'accès à Internet aux zones reculées.

* SpaceX envisage désormais de lancer un produit Starlink destiné au grand public et pourrait construire son propre réseau mobile terrestre aux États-Unis, a déclaré la présidente Gwynne Shotwell aux investisseurs lors d'une récente tournée de présentation en vue de l'introduction en bourse, selon l'article du Financial Times, qui cite des sources.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

* En septembre dernier, SpaceX a racheté à EchoStar des licences de spectre radio pour son réseau satellite Starlink pour environ 17 milliards de dollars, puis à nouveau pour 2,6 milliards de dollars en novembre, ce qui lui a permis de créer rapidement un service de connexion directe aux téléphones portables performant et abordable en utilisant les ondes radio d'EchoStar.

* SpaceX va bouleverser le secteur américain des communications, évalué à 1 600 milliards de dollars, à mesure que sa division de haut débit par satellite, Starlink, se développe, a déclaré la société de courtage Oppenheimer dans une note publiée au début du mois.

* La valorisation record de SpaceX repose sur Starlink, qui compte plus de 10 millions d'abonnés, et sur une activité de lancement qui, selon les analystes et les investisseurs, a transformé l'accès à l'orbite.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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