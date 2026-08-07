SpaceX bondit alors que ses résultats et l'expiration de la période de blocage permettent de surmonter les obstacles à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action SpaceX SPCX.O a bondi de 10,2 % à 126,72 dollars, enregistrant une deuxième séance de hausse après avoir atteint plus tôt cette semaine son plus bas niveau depuis son introduction en bourse

** Les actions de la société ont progressé de 6 % jeudi après que le nombre d’actions disponibles à la transaction publique a plus que doublé suite à l’expiration de la première d’une série de restrictions de cession

** Des craintes avaient été exprimées quant à la possibilité que les premiers investisseurs et les initiés vendent leurs actions; un nouvel assouplissement des restrictions jusqu’au 8 décembre portera le flottant de SpaceX à 40 %, tandis que les 60 % restants, y compris la participation de Musk, resteront bloqués jusqu’à mi-2027

** La croissance des dépenses d’investissement de SpaceX dans l’ de l’IA a effrayé les investisseurs en début de semaine, alors même que la société annonçait une forte hausse de son chiffre d’affaires trimestriel

** "Les investisseurs qui croient au potentiel à long terme de SpaceX ont vu là une opportunité d’achat à une valorisation nettement inférieure", a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth

** Les investisseurs particuliers ont continué à acheter le titre malgré la forte baisse enregistrée après la publication des résultats

** De plus, Argus Research a relevé sa recommandation sur le titre de "conserver" à "acheter", encouragé par le retour sur investissement rapide des investissements dans l’IA et les solides perspectives de croissance

** La société était dernièrement valorisée à 1 670 milliards de dollars, contre une valorisation de 1 750 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en juin