SpaceX atteint son plus bas niveau depuis son introduction en bourse le mois dernier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

13 juillet - ** L'action de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et l'IA recule de 3,9 % à 139,66 dollars, se redressant après avoir atteint son plus bas niveau depuis son introduction en bourse

** Le titre a chuté à 138,20 dollars en début de séance, un mois après son introduction en bourse à 135 dollars par action

** Le titre SPCX a atteint un plus haut intrajournalier de 225,64 dollars le 16 juin

** À la dernière clôture, la capitalisation boursière de SPCX s'élevait à 1.910 milliards de dollars - LSEG