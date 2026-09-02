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Southwest va ouvrir ses tout premiers salons d'aéroport afin de renforcer l'attrait de son offre haut de gamme
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 17:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines LUV.N a dévoilé mercredi son projet d’ouvrir ses tout premiers salons d’aéroport, alors que la compagnie redouble d’efforts pour attirer une clientèle haut de gamme aux dépenses plus importantes et diversifier ses sources de revenus.

La compagnie aérienne, qui s'efforce de se défaire de son image de low-cost et d'augmenter ses revenus accessoires grâce à l'attribution de places, à des sièges offrant plus d'espace pour les jambes et à d'autres améliorations de son offre, a déclaré qu'elle s'associerait à JPMorgan Chase JPM.N pour lancer ses premiers salons d'aéroport.

Les salons d’aéroport sont devenus un attrait majeur pour les voyageurs, car ils offrent un espace plus calme pour travailler ou se détendre, des boissons et de la nourriture gratuites, ainsi qu’une expérience aéroportuaire plus fluide. Pour les compagnies aériennes, ils permettent de fidéliser la clientèle, de soutenir les tarifs haut de gamme et de stimuler les dépenses liées aux cartes de crédit co-marquées, très lucratives.

Southwest lancera en 2027 une nouvelle carte de crédit co-marquée émise par Chase afin de permettre à ses clients d’accéder à son réseau de salons d’aéroport.

La compagnie prévoit dans un premier temps d’ouvrir quatre salons à Austin, Baltimore, Honolulu et Nashville. Les travaux sont en cours et l’ouverture des salons est prévue pour fin 2027.

Les compagnies aériennes du monde entier ont été touchées par une forte hausse des prix du carburant liée à la guerre entre les États-Unis et Israël en Iran, ce qui a encore réduit leurs marges déjà faibles.

Les transporteurs disposant d’une offre premium plus complète sont mieux placés pour résister à cette pression, car ils peuvent attirer des voyageurs prêts à payer plus cher pour des services à forte marge, tels que des sièges premium, l’accès aux salons et d’autres surclassements.

Southwest a procédé à une refonte de son activité afin de mieux rivaliser avec les compagnies aériennes de réseau, sous la pression de l’investisseur activiste Elliott Investment Management et face à l’affaiblissement de ses marges bénéficiaires après la pandémie.

Le directeur général Bob Jordan a laissé entendre en mai que Southwest pourrait proposer davantage d’options de cabine, y compris une « véritable première classe », et qu’elle se lancerait probablement, à terme, dans les vols internationaux long-courriers. Il a toutefois précisé qu’il ne s’agissait pour l’instant que d’idées.

Bob Jordan avait précédemment reconnu que la compagnie perdait des clients au profit de ses concurrents car elle ne dessert pas certaines destinations telles que Londres et ne propose pas de services haut de gamme, notamment des salons d’aéroport.

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