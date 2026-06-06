Southwest reste fidèle à Boeing alors que le retard du MAX 7 repousse la mise en service à 2027

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* La mise en service commerciale du MAX 7 est prévue pour 2027

* Southwest se concentre sur le MAX, et non sur un deuxième type de flotte

* Le déploiement de Starlink commence; Amazon Leo n'est pas exclu

(Ajout de commentaires supplémentaires tirés de l'interview tout au long de l'article) par Rajesh Kumar Singh

LUV.N , de Southwest Airlines, prévoit que le 737 MAX 7 de Boeing BA.N , longtemps retardé, entrera en service commercial en 2027 et reste concentré sur la famille MAX plutôt que d'ajouter un autre type d'avion pour réduire les risques, a déclaré samedi à Reuters le directeur des opérations Andrew Watterson. Interrogé sur l'A220 d'Airbus AIR.PA , M. Watterson a répondu que Southwest se concentrait sur le MAX.

« La diversification ne passe pas par un deuxième type de flotte », a déclaré M. Watterson lors d'une interview en marge de l'assemblée annuelle de l'Association internationale du transport aérien à Rio de Janeiro. « Un deuxième type de flotte peut accroître vos risques. » « Cela n'a pas de sens de se détourner de cet objectif », a-t-il ajouté.

Le MAX 7 attend toujours la certification de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis. M. Watterson a indiqué que Southwest prévoyait de consacrer environ six mois de travail en interne après la certification, notamment pour intégrer l’appareil dans ses spécifications d’exploitation et ses manuels.

« Le compte à rebours commence dès qu’ils l’auront certifié », a-t-il déclaré.

M. Watterson a précisé que le retard du MAX 7 n’avait pas contraint Southwest à suspendre des liaisons spécifiques, mais avait limité sa capacité à mieux adapter la taille des appareils à la demande. La conséquence, a-t-il expliqué, est de disposer d’un trop grand nombre d’appareils de grande taille et d’un nombre insuffisant de jets plus petits pour les périodes ou les marchés où la demande est plus faible.

DÉPLOIEMENT DE STARLINK

Southwest poursuit également le déploiement du Wi-Fi alimenté par Starlink, mais Tony Roach, directeur de la clientèle et de la marque de la compagnie aérienne, a déclaré que la compagnie n'avait pas écarté le réseau satellite Leo d'Amazon.

M. Roach a déclaré que Southwest prévoyait de disposer d'un avion équipé de Starlink d'ici la fin du mois. La compagnie s'est fixé pour objectif d'équiper 300 appareils avec Starlink d'ici la fin de l'année, mais le rythme dépendra de la rapidité avec laquelle Starlink pourra fournir le matériel, ont ajouté les dirigeants.

« Nos équipes techniques peuvent procéder à la mise à niveau aussi vite que Starlink peut livrer », a déclaré M. Watterson.

M. Watterson a reconnu que l'investisseur activiste Elliott Investment Management avait raison de dire que Southwest avait été trop lente à changer, même si de nombreux changements étaient déjà en cours.

« Sur un point, Elliott avait tout à fait raison: nous étions trop lents », a-t-il déclaré.

M. Watterson a déclaré que les investisseurs avaient sous-estimé la volonté des clients de Southwest de payer pour de nouveaux produits, et a ajouté que le revenu par siège-mille disponible serait le « test décisif » pour déterminer si les changements fonctionnent.