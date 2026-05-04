Southwest envisage d'embaucher des mécaniciens de Spirit Airlines en vue de l'arrivée du Boeing MAX 7

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Allison Lampert

Southwest Airlines LUV.N a fait part de son intention d'embaucher certains mécaniciens aéronautiques de la compagnie Spirit Airlines, aujourd'hui disparue, a déclaré lundi un responsable syndical, alors que la compagnie low-cost américaine se prépare à prendre livraison du nouveau Boeing 737 MAX 7 au début de l'année prochaine.

La compagnie aérienne américaine recrute des mécaniciens pour assurer les vols de nuit et en prévision de l'arrivée prévue du jet MAX 7 début 2027, sous réserve de l'obtention de la certification attendue cette année par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

Bret Oestreich, président de l'Aircraft Mechanics Fraternal Association, a déclaré avoir discuté avec des dirigeants de Southwest, basée au Texas, au sujet du recrutement de mécaniciens de Spirit, qui a cessé ses activités tôt samedi matin. Le syndicat compte des membres dans les deux compagnies aériennes.

“Nous avons des transporteurs qui vont embaucher”, a déclaré M. Oestreich, qui a ajouté que Southwest remplaçait également des mécaniciens partant à la retraite.

Alors que le secteur aérien manque de nouveaux avions et de pièces détachées, et qu’il est confronté à la congestion des aéroports américains très fréquentés, les créneaux d’atterrissage, les moteurs et les appareils de Spirit devraient être très demandés. American Airlines AAL.O s’intéresse également aux mécaniciens de Spirit, selon le site d’offres d’emploi en ligne de la compagnie.

Southwest a récemment informé ses aviateurs de son intention d’embaucher 1.072 pilotes, soit environ 200 de plus que prévu cette année, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Toutefois, une deuxième source a averti que ce chiffre pourrait être revu à la baisse si les prix du kérosène restaient élevés.

Southwest a refusé de commenter ses objectifs de recrutement spécifiques, mais a déclaré qu'elle “évaluait en permanence de nouveaux talents”.

Les compagnies aériennes américaines enregistrent une forte demande de voyages, malgré la hausse des tarifs, mais la flambée des prix du kérosène due à la guerre américano-israélienne contre l'Iran réduit leurs marges et pousse les compagnies aériennes les plus fragiles au bord du gouffre.

Dans le même temps, les compagnies aériennes s'efforcent d'intégrer à leur flotte des avions plus économes en carburant, comme le MAX, afin de réduire leurs coûts d'exploitation, tout en immobilisant les appareils plus anciens qui consomment davantage de carburant.

Southwest Airlines devrait être la première compagnie à prendre livraison du MAX 7. Son directeur général, Bob Jordan, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’avion soit certifié vers août 2026. La directrice générale de Boeing BA.N , Kelly Ortberg, a déclaré en avril que le constructeur américain prévoit une certification cette année, avec des livraisons débutant en 2027.