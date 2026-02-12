 Aller au contenu principal
Southwest Airlines va déployer le réseau WiFi de Starlink à bord dès l'été 2026
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 13:17

La compagnie américaine compte progressivement équiper sa flotte de la technologie satellitaire de SpaceX afin d'offrir une connexion haut débit sur l'ensemble de son réseau international.

Southwest Airlines annonce l'intégration du service internet Starlink, développé par SpaceX, afin de proposer un WiFi nouvelle génération sur son réseau couvrant 11 pays. Le premier avion équipé entrera en service cet été et plus de 300 appareils devraient en bénéficier d'ici fin 2026.

"Starlink offre une expérience comparable, voire supérieure, à celle à domicile", a souligné Jason Fritch, vice-président des ventes entreprises de Starlink chez SpaceX.

Pour rappel, Starlink repose sur une constellation de plus de 9 000 satellites en orbite basse, permettant un accès internet à haut débit pour le streaming en haute définition, la messagerie en temps réel ou encore le téléchargement rapide de fichiers volumineux.

Ce déploiement s'inscrit dans un plan plus large d'amélioration de l'expérience cabine, incluant l'installation de prises électriques à chaque siège, l'introduction de sièges premium attribués et la modernisation des cabines. Southwest rappelle être la plus grande compagnie américaine à proposer un accès WiFi gratuit à ses membres de fidélité Rapid Rewards, en partenariat avec T-Mobile.

Valeurs associées

SOUTHWEST AIRLIN
51,405 USD NYSE -4,96%
