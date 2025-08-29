 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Southwest Airlines va commencer à faire voler son premier avion équipé d'une barrière secondaire dans le cockpit
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 21:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les barrières secondaires) par David Shepardson

Southwest Airlines LUV.N a déclaré qu'elle commencerait vendredi à faire voler son premier avion à réaction doté d'une barrière secondaire au poste de pilotage conçu pour empêcher les intrusions.

L'avion - un Boeing BA.N 737 MAX 8 qui a été livré ces derniers jours - effectuera son premier vol vendredi après-midi de Phoenix à Salt Lake City, a indiqué la compagnie aérienne.

Les barrières secondaires, réclamées depuis longtemps après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont mis en évidence les risques d'une protection insuffisante de la sécurité de vol, sont essentielles à la sécurité de l'aviation, selon les syndicats de pilotes.

Ce vol est une étape importante qui marque le début du déploiement de ce dispositif de sécurité sur l'ensemble de la nouvelle flotte des compagnies aériennes commerciales américaines dans les années à venir.

Boeing BA.N et Airbus AIR.PA ont déclaré à Reuters qu'ils avaient commencé à livrer des avions équipés de ces barrières dans le cadre de la réglementation annoncée dans 2023 qui est entrée en vigueur lundi.

Le mois dernier, l'Administration fédérale de l'aviation a accepté de donner aux compagnies aériennes jusqu'à la fin juillet 2026 pour mettre en service les barrières dans les avions nouvellement livrés. La plupart des grandes compagnies aériennes ont fait savoir à la FAA qu'elles comptaient profiter de cette prolongation et ne pas commencer immédiatement à utiliser les barrières.

Southwest a choisi de se mettre en conformité dès la livraison de ses nouveaux avions et prévoit de livrer cette année environ 25 avions Boeing supplémentaires qui seront équipés de barrières.

Après le détournement de quatre avions américains le 11 septembre 2001, la FAA a adopté des normes de sécurité pour les postes de pilotage afin de les rendre résistants aux intrusions par la force et aux entrées non autorisées.

La réglementation impose aux constructeurs aéronautiques d'installer une deuxième barrière physique sur les nouveaux avions utilisés pour le transport commercial de passagers aux États-Unis, mais n'exige pas que les avions existants soient équipés en rattrapage.

