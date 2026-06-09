 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Southwest Airlines s'allie à Singapore Airlines pour élargir son réseau international
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 15:04

La compagnie américaine renforce son accès aux voyageurs internationaux grâce à un nouveau partenariat avec le transporteur singapourien.

Southwest Airlines annonce la mise en place d'un partenariat interligne avec Singapore Airlines permettant aux voyageurs de réserver un trajet unique combinant les réseaux des deux compagnies.

L'accord relie les vols de Singapore Airlines, via ses liaisons vers Los Angeles, Seattle/Tacoma et San Francisco, à près de 120 destinations desservies par Southwest aux États-Unis.

Andrew Watterson, directeur des opérations de Southwest Airlines, souligne que Singapore Airlines devient ainsi le huitième partenaire international de la compagnie et contribuera à élargir l'accès à son réseau auprès d'une clientèle mondiale.

Southwest indique également avoir ouvert des services vers cinq nouveaux aéroports en 2026, dont Saint-Thomas (Îles Vierges américaines), Sint Maarten, Santa Rosa/Sonoma County, Knoxville et Anchorage.

Le titre Southwest est attendu en hausse de près de 2% à l'ouverture de Wall Street.

Valeurs associées

SOUTHWEST AIRLIN
42,510 USD NYSE +3,61%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 268,53 +0,84%
Pétrole Brent
90,94 -3,37%
SOITEC
145,1 -7,25%
HAFFNER ENERGY
0,2585 -3,18%
2CRSI
51,65 -5,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank