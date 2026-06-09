Southwest Airlines s'allie à Singapore Airlines pour élargir son réseau international

La compagnie américaine renforce son accès aux voyageurs internationaux grâce à un nouveau partenariat avec le transporteur singapourien.

Southwest Airlines annonce la mise en place d'un partenariat interligne avec Singapore Airlines permettant aux voyageurs de réserver un trajet unique combinant les réseaux des deux compagnies.

L'accord relie les vols de Singapore Airlines, via ses liaisons vers Los Angeles, Seattle/Tacoma et San Francisco, à près de 120 destinations desservies par Southwest aux États-Unis.

Andrew Watterson, directeur des opérations de Southwest Airlines, souligne que Singapore Airlines devient ainsi le huitième partenaire international de la compagnie et contribuera à élargir l'accès à son réseau auprès d'une clientèle mondiale.

Southwest indique également avoir ouvert des services vers cinq nouveaux aéroports en 2026, dont Saint-Thomas (Îles Vierges américaines), Sint Maarten, Santa Rosa/Sonoma County, Knoxville et Anchorage.

Le titre Southwest est attendu en hausse de près de 2% à l'ouverture de Wall Street.