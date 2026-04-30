Southern Co dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre grâce à une forte hausse de la demande en électricité

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Jeudi, Southern Co SO.N a dépassé les prévisions des analystes concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à une hausse de la demande en électricité.

La consommation d'électricité aux États-Unis, qui a atteint un deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore augmenter cette année, selon l'Energy Information Administration, sous l'effet de la forte hausse de la demande des centres de données dédiés à l'IA et aux cryptomonnaies, ainsi que de l'augmentation de la consommation d'électricité des ménages et des entreprises pour le chauffage et les transports.

Les ventes de kilowattheures dans le segment commercial ont augmenté de 4,2% au cours du trimestre, tandis que le segment industriel a enregistré une hausse de 1,5%.

Avec 9 millions de clients, Southern Co se classe au deuxième rang des services publics américains, desservant les États de l'Alabama, de la Géorgie, de l'Illinois, du Mississippi, du Tennessee et de la Virginie.

Le fournisseur d'énergie avait annoncé en février avoir conclu des contrats de 10 gigawatts avec des clients à forte consommation, notamment Google GOOGL.O , Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Compass Datacenters, sur l'ensemble de ses zones de desserte.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de près de 8% pour atteindre 8,4 milliards de dollars, tandis que ses dépenses d'exploitation ont bondi de plus de 10%.

Le fournisseur d'énergie basé à Atlanta, en Géorgie, a affiché un bénéfice ajusté de 1,32 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,21 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.