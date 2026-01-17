Southern California Edison poursuit le comté de Los Angeles et d'autres parties au sujet de l'incendie d'Eaton

Southern California Edison a poursuivi le comté de Los Angeles, les agences de l'eau et Southern California Gas vendredi, alléguant qu'ils avaient une part de responsabilité dans l'incendie meurtrier d'Eaton de l'année dernière, qui a détruit des milliers d'habitations et d'entreprises.

La compagnie d'électricité, qui appartient à Edison International EIX.N , a fait ces déclarations dans des plaintes déposées auprès de la Cour supérieure de Los Angeles, où quelque 1 000 actions en justice ont été intentées par des résidents et des propriétaires d'entreprises qui cherchent à rendre SCE responsable de la destruction des biens qui s'est produite.

L'incendie d'Eaton s'est déclaré le 7 janvier 2025 et a ravagé le sud de la Californie, tuant 19 personnes et détruisant plus de 9 400 maisons individuelles et autres bâtiments.

SCE a reconnu que des preuves circonstancielles suggèrent que l'une de ses lignes de transmission à haute tension à l'arrêt aurait pu déclencher l'incendie d'Eaton alors que les vents atteignaient 100 mph (160 kph).

Mais dans les plaintes déposées vendredi, SCE affirme que de nombreuses analyses et rapports ont identifié d'autres facteurs qui ont probablement contribué à la gravité de l'incendie.

Elle cite l'incapacité du comté de Los Angeles et de diverses agences gouvernementales à émettre des alertes d'évacuation en temps voulu, le manque d'eau, la prolifération des broussailles sur les terrains publics et l'insuffisance des ressources allouées à la lutte contre les incendies.

Selon SCE, si le comté et les agences avaient agi avec la diligence requise, "la plupart des blessures et des décès causés par l'incendie d'Eaton, ainsi qu'une grande partie des biens endommagés, auraient pu être évités ou réduits de manière significative".

Dans son procès contre la société de distribution de gaz SoCalGas, une filiale de Sempra SRE.N , la SCE allègue que les risques et les déficiences de son système de distribution de gaz naturel ont également contribué à la propagation de l'incendie.

L'action en justice indique que SoCalGas savait que son système présentait des risques d'incendie, mais n'a pas pris de mesures d'atténuation. SCE affirme que cela a entraîné des fuites de gaz, des incendies de gaz, des reprises de feu et des explosions pendant les premières phases de l'incendie d'Eaton.

Sempra et le comté de Los Angeles n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

SCE fait face à 998 actions en justice intentées par des entreprises et des particuliers au sujet de l'incendie d'Eaton, ainsi qu'à des actions en justice intentées par des entités gouvernementales et des assureurs. Le ministère américain de la justice a également intenté un procès à la société en septembre pour les dommages causés aux terres du National Forest System.

Près de 2 000 familles ont déposé une demande d'indemnisation dans le cadre du programme d'indemnisation de la SCE pour le rétablissement de la vie sauvage (Wildlife Recovery Compensation Program), , et la SCE a fait 95 offres pour un montant total de 42,8 millions de dollars. Plus de la moitié de ces offres ont été acceptées, indique la société.

"Nous restons engagés auprès des communautés touchées par les incendies de janvier et nous les aidons à se rétablir", a déclaré David Eisenhauer, porte-parole de SCE.