South32 va céder certains de ses actifs dans le secteur de l'aluminium à Alcoa pour un montant pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails supplémentaires sur l'accord et la déclaration d'Alcoa à partir du paragraphe 2)

La société australienne South32 S32.AX a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue de céder la majeure partie de ses actifs dans le secteur de l'aluminium à Alcoa AA.N pour une valeur d'entreprise implicite pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars.

Dans le cadre de cet accord, Alcoa acquerra les participations individuelles de ce groupe minier diversifié dans la société australienne Worsley Alumina, la société sud-africaine Hillside Aluminium, la mine de bauxite brésilienne MRN, la raffinerie Brazil Alumina et la fonderie Brazil Aluminium.

Le géant américain de l’aluminium prendra également en charge les provisions de remise en état liées à ces projets, d’un montant d’environ 1,2 milliard de dollars, a ajouté South32.

“Notre activité sera simplifiée grâce à un portefeuille d’opérations en amont à plus forte marge, à une complexité réduite et à une plus grande résilience”, a déclaré le nouveau directeur général Matthew Daley, qui a pris ses fonctions le 1er juillet.

“Cela permettra de mettre en place un modèle d’exploitation plus allégé et moins coûteux, qui générera de la valeur à long terme grâce à une réduction prévue des frais généraux de 125 millions de dollars US par an, à mesure que de nouvelles structures de soutien seront mises en place.”

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2027.

Dans un communiqué séparé, Alcoa a indiqué que l’opération devrait générer des synergies d’environ 900 millions de dollars en valeur actuelle nette grâce à l’optimisation opérationnelle d’actifs complémentaires.