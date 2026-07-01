Soutenue par Uber, Lime surfe sur la vague des introductions en Bourse et atteint une valorisation de 1,7 milliard de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du directeur général et la taille de la participation d'Uber)

* Les actions progressent de 4 %, signe d'une forte confiance des investisseurs

* Lime propose des vélos et des trottinettes électriques en libre-service

par Utkarsh Shetti et Abigail Summerville

Les actions de Lime ( LIME.O ), une société soutenue par Uber UBER.N , ont progressé de 4 % lors de ses débuts au Nasdaq mercredi, ce qui témoigne de la forte confiance des investisseurs dans le modèle économique de cet opérateur de trottinettes et de vélos électriques et valorise l’entreprise à environ 1,7 milliard de dollars.

Fondée en 2017, Lime est basée à San Francisco et propose la location à court terme de vélos et de trottinettes électriques dans plus de 230 villes à travers le monde.

Les vélos et trottinettes électriques en libre-service ont gagné en popularité auprès des navetteurs dans les villes densément peuplées, où leur prix abordable et leur commodité en font des solutions pratiques pour les trajets courts.

L'entrée en Bourse de Lime intervient alors que les nouveaux émetteurs bénéficient d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs, après que la volatilité provoquée par la guerre en Iran a incité certaines entreprises à adopter une attitude attentiste.

Le marché américain des introductions en Bourse a pris de l’ampleur en 2026, avec une série d’offres très médiatisées, notamment l’introduction en Bourse record de SpaceX à hauteur de 75 milliards de dollars, qui a ramené les investisseurs vers les nouvelles cotations.

Wayne Ting, directeur général de Lime, a déclaré que cette introduction en Bourse démontrait qu’il existait une demande pour les entreprises de micromobilité.

“La plus grande opportunité de croissance pour Lime réside dans le développement de notre marché existant. Lorsque nous déployons davantage de véhicules dans une même ville, nous améliorons notre densité, et lorsque nous améliorons notre densité, notre produit gagne en fiabilité, ce qui incite les gens à l’adopter et à l’utiliser”, a déclaré M. Ting lors d’un entretien avec Reuters. “La deuxième opportunité… réside sans aucun doute dans les nouvelles villes et les nouveaux marchés.”

L’entreprise vient de lancer un programme pilote à Mexico, juste à temps pour la Coupe du monde de la FIFA.

Lime a fixé le prix de son introduction en Bourse à 25 dollars par action et le cours a bondi à 27 dollars mercredi matin avant de clôturer à environ 26 dollars.

La société et les actionnaires existants ont cédé environ 7 millions d’actions lors de cette offre, générant un montant total d’environ 174 millions de dollars.

“Le fait que le prix se soit établi au milieu de la fourchette et que le cours d’ouverture ait dépassé le prix d’émission suggère que la demande des investisseurs était suffisante pour soutenir l’opération, mais l’accueil semble mesuré plutôt qu’euphorique”, a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX Research.

UN PARCOURS LONG ET SEMÉ D’EMBÛCHES VERS LA BOURSE

Lime évolue dans un secteur confronté à des coûts d’exploitation élevés et à des obstacles réglementaires, et compte sur son partenariat avec Uber pour une part importante de son chiffre d’affaires.

Uber, principal investisseur de la société avec une participation légèrement supérieure à 20 %, propose les trottinettes de Lime comme option de transport sur son application de VTC. Ting travaillait chez Uber avant de rejoindre Lime.

“Pour maintenir son élan, Lime doit prouver qu’elle est capable de croître au fil des saisons et des cycles de marché sans se contenter d’augmenter son parc de véhicules et ses dépenses d’investissement”, a ajouté M. Muehlbauer.

L’entreprise, qui avait initialement exprimé son ambition d’entrer en Bourse en 2021, est l’une des rares grandes entreprises de micromobilité à avoir survécu à la restructuration du secteur qui a suivi la pandémie de COVID.

Sa valorisation est passée de 2,4 milliards de dollars en 2019 à environ 510 millions de dollars en 2020, selon les médias de l’époque, la pandémie ayant provoqué un ralentissement brutal du secteur.

D'anciens concurrents tels que Bird se sont placés sous la protection de la loi sur les faillites, tandis que des opérateurs comme Tier et Dott ont fusionné pour réduire leurs coûts et gagner en taille.

Lime a indiqué dans son prospectus qu’elle n’avait pas encore dégagé de bénéfice net. Pour l’année 2025, elle a enregistré une perte nette de 59,3 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 886,7 millions de dollars.

À l’heure où les investisseurs sont aux prises avec les répercussions de l’IA, Lime dispose également d’un argument de poids face à l’IA.

“Nous proposons un produit physique, et on ne peut pas se contenter de coder pour se lancer dans le transport physique. Je pense que tant que les gens auront besoin de se déplacer, Lime restera une option fiable, abordable et durable pour un grand nombre d’entre eux”, a déclaré Ting.