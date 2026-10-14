Défense : après le report de son entrée en Bourse, les actionnaires allemands de KNDS privilégient une vente de leurs parts à Berlin

L'information est relayée par plusieurs titres de la presse d'outre-Rhin.

( AFP / INA FASSBENDER )

Pendant que l'introduction en Bourse envisagée du fabricant de chars franco-allemand KNDS se voit menacée, les actionnaires allemands privilégiant une vente de leurs parts à Berlin, affirme mercredi 14 octobre la presse allemande.

S'appuyant sur des sources proches du dossier, le quotidien économique Handelsblatt a rapporté que KNDS ne poursuit plus son projet de cotation et que les propriétaires allemands souhaitent vendre leurs parts à l’État allemand, ce qui en ferait une entreprise 100% publique.

Le groupe franco-allemand d'armement a toutefois assuré rester concentrée sur son entrée en Bourse. "L'IPO (introduction en Bourse) reste l'objectif du groupe", a déclaré une porte-parole du fabricant du char Léopard 2, sans toutefois donner de date.

Cette source n'a en revanche pas souhaité commenter d'éventuelles discussions entre les actionnaires et le gouvernement allemand.

Initialement prévue pour cet été, l'entrée en Bourse a été reportée en raison de la frilosité des investisseurs envers le secteur de la défense, au désarroi de Paris et Berlin qui souhaitaient rapidement rassurer sur la bonne santé de leur coopération militaire, en plein réarmement européen face à la menace russe.

KNDS est né en 2015 de la fusion du français Nexter, alors détenu par l'Etat français, et de l'allemand KMW, propriété de la famille Bode-Wegmann, qui souhaite désormais vendre ses parts. Il était prévu que l’État allemand acquière 40 % de l’entreprise, que la France réduise sa participation à 40 %, et que les 20 % restants soient introduits en Bourse. Contactée par l'AFP, la famille Bode-Wegmann n'a pas répondu aux spéculations.

"La décision concernant un processus d’achat et de vente de parts appartient aux actionnaires. Le gouvernement fédéral ne s’exprime pas sur des scénarios hypothétiques", a commenté de son côté une porte-parole du ministère allemand de l'Economie auprès de l'AFP.

Après l'abandon du SCAF, quel sort pour le MGCS?

KNDS est au cœur du projet de char de combat du futur franco-allemand MGCS, qui concentre les espoirs des deux capitales depuis l'abandon du projet de système de combat aérien SCAF. Ce projet est aussi en difficulté. Les ministres français et allemand des armées ont assuré vendredi qu'il était toujours d'actualité, malgré les déclarations d'un chef d'état-major français estimant le programme en bout de course.