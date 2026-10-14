Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, résistant mieux que Wall Street, en repli après la publication d'une inflation américaine plus forte que prévu, qui relance les paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) dès octobre.

La Bourse de Paris a gagné 0,58 %, Londres 0,70 % et Francfort 0,15 %.

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