Sotera Health perd du terrain alors que les investisseurs privés récoltent 385 millions de dollars grâce à la vente d'actions
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations sur les prix)

5 mars -

Les actions de la société Sotera Health SHC.O , spécialisée dans les solutions de stérilisation et les tests de laboratoire, ont baissé de 3 % à 15,29 dollars au début de la journée de jeudi, après une offre secondaire de 385 millions de dollars

** La société SHC, basée à Broadview Heights (Ohio),

a annoncé mercredi soir () que 25 millions d'actions seraient vendues par les sociétés de capital-investissement

** Avant l'offre, Warburg détenait ~34,1 millions d'actions, soit une participation de ~12 %, et GTCR ~22,7 millions d'actions, soit ~8 % des ~284,4 millions d'actions en circulation de SHC, selon le prospectus de l'offre ()

** Wells Fargo est l'unique preneur ferme de l'offre ** Jusqu'à mercredi, les actions de SHC avaient perdu 10 % depuis que la société, le 24 février, a affiché une croissance du chiffre d'affaires de ~5 % en glissement annuel au 4e trimestre de 303,4 millions de dollars, supérieure à l'estimation de 299,5 millions de dollars du LSEG, et a prévu un chiffre d'affaires de 1,23 à 1,25 milliard de dollars pour 2026

** Avec le mouvement de la session, les actions ont perdu ~23% par rapport à leur plus haut intraday du 9 janvier de $19,85, mais ont augmenté d'environ 30% au cours des 12 derniers mois

** 9 des 11 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian de 20 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

SOTERA HEALTH
15,3350 USD NASDAQ -2,70%
WELLS FARGO
83,480 USD NYSE -0,51%
