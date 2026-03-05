Sotera Health chute, les bailleurs de fonds du capital-investissement réduisant leur participation

Les actions de la société Sotera Health SHC.O , spécialisée dans les solutions de stérilisation et les tests de laboratoire, sont en baisse de 4,2 % en pré-marché à 15,10 dollars après le lancement d'une offre secondaire

** La société SHC, basée à Broadview Heights, Ohio

, a annoncé mercredi soir () que 25 millions d'actions seraient vendues par les sociétés de

** Avant l'offre, Warburg détenait ~34,1 millions d'actions, soit ~12%, et GTCR ~22,7 millions d'actions, soit ~8% des ~284,4 millions d'actions de SHC en circulation, selon le prospectus de l'offre ()

** Wells Fargo est l'unique preneur ferme de l'offre

** Les actions de SHC ont terminé le mercredi en hausse de 0,4 % à 15,76 $ ** L'action a perdu 10% depuis que la société a publié le 24 février une croissance du chiffre d'affaires de ~5% en glissement annuel au 4ème trimestre de 303,4 millions de dollars, supérieure à l'estimation de LSEG de 299,5 millions de dollars, et a prévu un chiffre d'affaires de 1,23 à 1,25 milliard de dollars pour 2026

** Jusqu'au mercredi, l'action a baissé de ~21% par rapport à son plus haut intraday du 9 janvier de 19,85 $, mais a augmenté de 37% au cours des 12 derniers mois

** 9 des 11 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian de 20 $, selon les données de LSEG