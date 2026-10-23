Sortie de route pour Volvo Cars

Volvo Cars subit les foudres des investisseurs ce matin et chute de 29,63%, à 9,933 couronnes suédoises, après avoir dévoilé une nette dégradation de ses résultats financiers au troisième trimestre. Pour faire face aux difficultés, le groupe lance un nouveau plan d'économies et des suppressions d'emplois.

Le constructeur automobile suédois a enregistré une perte d'exploitation ajustée (hors coentreprises, entreprises associées et éléments affectant la comparabilité) de 3,7 milliards de couronnes suédoises (environ 330 millions d'euros), ramenant sa marge Ebit ajustée à -5,6%. Ces chiffres traduisent la détérioration de l'environnement macroéconomique mondial, particulièrement en Chine et aux Etats-Unis.

Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de 22,57%, à 66,9 milliards de couronnes suédoises, le résultat d'exploitation est passé de 6,4 à 5,6 milliards de couronnes suédoises, portant la marge d'Ebit globale à -8,4%, contre 7,4% un an plus tôt.

Au niveau des zones géographiques, Volvo Cars a résisté en Europe, alors que les marchés chinois et américain ont subi de forts vents contraires. En Chine, le groupe est confronté à une hypercompétition des acteurs locaux et à une pression agressive sur les prix. Le chiffre d'affaires de Volvo Cars a chuté de près de 50% sur un an dans le pays. Aux Etats-Unis, les performances ont été pénalisées par l'impact des tarifs douaniers et la suppression des incitations financières à l'achat de véhicules électrifiés.

Plan d'économies, suppressions d'emplois et perspectives

Face à ces difficultés, Volvo Cars lance un nouveau plan de réduction des coûts de 5 milliards couronnes suédoises ciblant les dépenses indirectes et variables, venant s'ajouter aux programmes d'économies précédemment finalisés.

Ce plan entraînera la suppression structurelle d'environ 2 500 emplois dans le monde, dont 2 000 en Suède. La réduction des effectifs s'effectuera par le non-renouvellement de contrats de consultants, le départ naturel et des plans de départs ciblés. La totalité des effets financiers est attendue pour la fin de l'année 2027, avec une baisse visée de près de 25% des dépenses indirectes globales par rapport à l'exercice 2024.

Pour amorcer son redressement, Volvo Cars accélère le renouvellement de sa gamme avec le lancement prévu de 13 nouveaux véhicules d'ici la fin de la décennie, accompagnés d'une localisation accrue de la production. Dès 2027, la marque dévoilera trois de ces modèles : un véhicule destiné au marché européen et deux modèles spécifiquement conçus pour la Chine.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'affaires américaine, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti inférieur de 10% au consensus, en raison de ventes en gros inférieures de 11% aux attentes.

Pour les analystes, la principale surprise provient de la chute de 19% des ventes en gros. L'effet de change a été plus défavorable que prévu, tandis que les autres éléments (pièces détachées, véhicules d'occasion, couverture sur le lithium, droits de douane et crédits d'émission) ont pesé à hauteur de 2,8 milliards de couronnes suédoises sur un an.

Jefferies maintient sa recommandation à conserver, avec une cible de cours de 15,20 couronnes suédoises.