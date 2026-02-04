 Aller au contenu principal
SopraSteria : décroche de -7%, enfonce le support des 133E
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 16:15

Après avoir plongé sous les 146,6 puis la MM100 (144,6E), SopraSteria décroche de -7% et enfonce le support des 133E (de mi-octobre 2025 puis du 8 décembre dernier) : le titre semble se diriger vers le retracement du plancher des 126,6E des 7 et 21 novembre dernier, voir des 119E de fin octobre 2022.
Cela se gâte ensuit avec un risque de rechute vers 100E (plancher de septembre 2022), puis 80E, trou d'air de mi-mars 2020.

