SopraSteria : décroche de -7%, enfonce le support des 133E
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 16:15
Cela se gâte ensuit avec un risque de rechute vers 100E (plancher de septembre 2022), puis 80E, trou d'air de mi-mars 2020.
Valeurs associées
|136,1000 EUR
|Euronext Paris
|-3,61%
A lire aussi
-
La dépression Leonardo a frappé mercredi la péninsule ibérique, entraînant l'évacuation de milliers de personnes, la paralysie du trafic ferroviaire et routier et la fermeture d'écoles en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, où sont attendus localement jusqu'à ... Lire la suite
-
Le déficit public russe pourrait presque tripler par rapport à l'objectif officiel pour 2026, la baisse des achats de pétrole par l'Inde et les décotes sur le brut plombant les recettes tandis que les dépenses risquent d'être supérieures aux prévisions, a déclaré ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, partagée entre les résultats d'une série d'entreprises telles qu'Eli Lilly et Super Micro Computer, et les difficultés qui persistent dans le secteur des logiciels et de la publicité. Dans les premiers ... Lire la suite
-
UBS a publié mercredi des résultats bien meilleurs qu'attendu pour le quatrième trimestre, portés par sa banque d'investissement, mais le titre chute en Bourse sur fond de déception sur des sorties de fonds dans la gestion de fortune sur le continent américain. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer