France-Le PNF ouvre une enquête contre Jack Lang pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée"-presse
information fournie par Reuters 07/02/2026 à 00:48

Funérailles de l'actrice Claudia Cardinale à Paris

Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire contre ‍l'ancien ministre de la Culture Jack Lang et sa fille Caroline Lang pour "blanchiment de fraude ‌fiscale aggravée", rapportent vendredi plusieurs médias français.

Le président de l'Institut du monde arabe (IMA) fait ​face depuis plusieurs jours à des appels ⁠à la démission après la publication de documents fin janvier par le département ⁠américain de ‍la Justice révélant sa relation avec ⁠le financier américain.

Selon ces documents, les deux hommes ont correspondu par intermittence entre 2012 et ​2019, date à laquelle Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa cellule avant son procès pour ⁠trafic sexuel de mineures à New ​York.

Le financier américain avait déjà été ​condamné en 2008 ​pour incitation à la prostitution de mineure.

Caroline Lang, ​elle aussi mentionnée ⁠dans les documents publiés par le département de la Justice, a démissionné cette semaine de la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma ‌après la révélation de liens d'intérêt avec Jeffrey Epstein.

Jack Lang a été convoqué dimanche par le ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur ses liens passés avec le financier américain.

(Rédigé ‌par Camille Raynaud)

