Selon Bloomberg News, le financement de plus de 20 milliards de dollars d'Anthropic devrait être clôturé dès la semaine prochaine

La startup d'IA Anthropic est en train de régler les derniers détails d'un tour de table susceptible de lever plus de 20 milliards de dollars et dont la clôture est prévue dès la semaine prochaine, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le fabricant de chatbots Claude cherchait initialement à obtenir 10 milliards de dollars, mais il est maintenant en bonne voie pour lever plus du double de ce montant à une valorisation de 350 milliards de dollars , en raison de l'intérêt excessif des investisseurs, a ajouté le rapport.