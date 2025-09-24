 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25
7 820,00
-0,58%
Sopra Steria vise l'acquisition de Neocase pour renforcer Sopra HR
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 18:11

Sopra Steria annonce être en négociations exclusives pour acquérir Neocase, afin de renforcer les activités de sa filiale Sopra HR.

L'acquisition de Neocase s'inscrit dans la stratégie de Sopra HR consistant à renforcer son positionnement d'offreur global et innovant de solutions RH. Sopra HR travaille déjà en partenariat avec Neocase depuis cinq ans pour mettre en oeuvre ses solutions et les intégrer à la nouvelle génération de solutions Sopra HR 4YOU, ce qui a permis à Neocase et Sopra HR de valider leur complémentarité en termes de culture d'entreprise et d'offres.

Le projet reste soumis à la consultation des instances représentatives du personnel et aux autorisations réglementaires, pour une finalisation prévue au 4e trimestre 2025.

Valeurs associées

SOPRA STERIA
162,2000 EUR Euronext Paris -1,76%


