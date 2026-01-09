Les élus de Minneapolis s'en prennent à l'administration Trump après la mort d'une femme tuée par un agent de l'immigration

Des policiers fédéraux interpellent une personne près d'un bâtiment fédéral à Minneapolis, le 9 janvier 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les élus démocrates de Minneapolis ont fustigé vendredi l'administration Trump après la mort d'une femme tuée par un agent fédéral de l'immigration, un événement qui provoque une vive émotion et des manifestations appelant au départ de ces policiers.

Ce mouvement de protestation pourrait s'amplifier samedi et dimanche avec un appel à manifester partout aux Etats-Unis, lancé par des organisations de gauche pour dénoncer l'action des forces fédérales.

A Minneapolis, les élus déplorent que leurs enquêteurs locaux aient été écartés de l'enquête sur la mort de Renee Nicole Good, une Américaine de 37 ans. La procédure est aux mains des autorités fédérales, qui martèlent depuis mercredi que le policier a agi en état de légitime défense alors que la victime tentait de le renverser en voiture.

Dans la rue, les manifestants contestent cette version officielle et s'en prennent à l'ICE, la police fédérale de l'immigration au centre de la politique d'expulsion à grande échelle de l'administration Trump.

"Je suis bouleversé, frustré et ému" par "le meurtre de Renee", raconte vendredi à l'AFP Patrick O'Shaughnessy, sans emploi, 43 ans, qui dénonce la "manipulation" du gouvernement sur ce qui s'est passé.

"Quand le FBI dit qu'il ne partagera pas les preuves avec les autorités locales, le public ne peut pas croire qu’il s’agira d’une véritable enquête transparente", ajoute-t-il devant un bâtiment fédéral de la métropole où une petite foule s'est amassée.

Là, loin du centre-ville, quelques dizaines de protestataires et des policiers fédéraux en uniforme militaire se font face dans une atmosphère tendue, tandis qu'une poignée de manifestants pro-Trump sont venus défendre l'action de l'ICE.

Au moins cinq personnes ont été interpellées, a constaté un photographe de l'AFP.

- Nouvelle vidéo -

Un contre-manifestant pro-Trump à Minneapolis, le 9 janvier 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Dans le même temps, le média Alpha News a publié une vidéo présentée comme étant filmée par le policier qui a tué Renee Nicole Good, un agent expérimenté nommé Jonathan Ross selon la presse américaine.

Le clip de 47 secondes montre le SUV rouge de la future victime en travers de la route enneigée tandis que retentissent des sirènes.

Au volant, Renee Nicole Good lance: "Je ne suis pas en colère contre toi" à l'agent, qui fait le tour de la voiture. Alors qu'on entend un autre agent dire: "Dégage de la voiture", Jonathan Ross passe devant le capot du SUV et la conductrice fait marche arrière, avant d'avancer en tournant, quand deux coups retentissent.

La vidéo a été partagée sur X par le vice-président, JD Vance. Selon lui, elle montre que le policier "était en danger" et qu'il a "tiré en état de légitime défense."

Mais d'autres images publiées par des témoins, sous d'autres angles, semblent montrer que Jonathan Ross n'était pas sur le chemin des roues de la voiture au moment où il a tiré.

Les élus locaux démocrates contestent fermement la version des autorités fédérales. "Le fait que le ministère de la Justice de Pam Bondi et ce gouvernement soient déjà parvenus à une conclusion dans ce dossier est très inquiétant", a déclaré vendredi le maire de Minneapolis, Jacob Frey.

La procureure du Minnesota a déclaré vendredi vouloir qu'une "enquête complète" soit menée au niveau local et a appelé d'éventuels témoins à se faire connaître de son bureau.

Le policier impliqué avait été blessé en juin dernier, traîné sur une centaine de mètres par la voiture d'un suspect en fuite.

- Portland -

Un rassemblement, jeudi 8 janvier 2026 sur le lieu de la mort d'une femme tuée la veille par la police à Minneapolis ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Sur les lieux de la mort de Renee Nicole Good, un mémorial a été improvisé avec des fleurs colorées, des bougies, quelques peluches et des ballons, auxquels sont parfois attachés de petits mots.

C'est à moins de deux kilomètres de là que l'Afro-Américain George Floyd avait été tué par un policier blanc en 2020, déclenchant des semaines de manifestations antiracistes, parfois violentes, à travers le pays.

Selon le média américain The Trace, spécialisé sur les violences par armes à feu, Renee Nicole Good est la quatrième personne tuée par des agents fédéraux de l'immigration depuis le lancement de la politique d'expulsion de l'administration Trump, et sept autres ont été blessées.

Dans un incident séparé, deux personnes ont été blessées jeudi à Portland (Oregon, nord-ouest) par des tirs de la police fédérale aux frontières lors d'un contrôle de voiture.