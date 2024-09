Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra-Stéria : surpasse les 176,7E, vise les 181E information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 14:07









(CercleFinance.com) - Sopra-Stéria efface la petite résistance des 176,7E (du 22 juillet) et vise dans un 1er temps les 181E (plancher du 28 juin), puis tentera de refermer le 'gap' des 187,9E du 18 juillet.





