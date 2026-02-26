Sopra Steria respecte sa fourchette d'objectifs dans un contexte complexe
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:02
Le chiffre d'affaires annuel du groupe ressort à 5,648 milliards d'euros, en recul de 2,2% en données publiées comme en organique, dans le bas de la fourchette de guidance ("2,5 % à 0,5 %"). La dynamique s'est toutefois nettement améliorée en fin d'exercice, portée par la France et le Royaume-Uni, ainsi que par la solidité des secteurs défense, aéronautique, services financiers et secteur public. La marge opérationnelle d'activité s'établit à 9,5%, contre 9,8% en 2024, dans la fourchette annoncée (9,3% à 9,8%), malgré un effet dilutif lié à la hausse des charges sociales en France et au Royaume-Uni.
Le résultat net part du groupe grimpe de façon plus visible ( 18,3% à 296,8 millions d'euros, soit 5,3 % du chiffre d'affaires), tandis que le bénéfice de base par action bondit de 22,2% à 15,23 euros. La génération de trésorerie reste robuste, avec un flux net disponible de 340,9 millions d'euros (6% du chiffre d'affaires), conforme aux objectifs. La dette financière nette recule de 35,4% à 246,7 millions d'euros, ramenée à 0,45 fois l'EBITDA pro forma.
Pour 2026, Sopra Steria vise une croissance organique comprise entre 1 % et 2 % (malgré un impact négatif ponctuel lié à l'arrêt du programme SFT3) une marge opérationnelle d'au moins 9,5% et un flux de trésorerie disponible d'environ 5% du chiffre d'affaires.
A moyen terme (2028), le groupe cible une croissance organique de 2% à 5% et une marge comprise entre 10% et 11%, avec l'ambition de s'imposer comme un leader européen du conseil et des services numériques, notamment dans l'IA générative et les secteurs stratégiques liés à la souveraineté.
Valeurs associées
|123,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,41%
