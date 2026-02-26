Audiovisuel : Mediawan est un groupe "français" assure son fondateur devant la commission d'enquête

Le président de Mediawan, Pierre-Antoine Capton, le 19 juin 2020 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Mediawan, un des leaders européens de l'audiovisuel derrière les succès "10 pour cent" ou "Miraculous", est un groupe "français" malgré la présence d'un fonds américain dans son actionnariat, a assuré jeudi son président Pierre-Antoine Capton devant des députés, qui s'en inquiétaient.

"J'aimerais (...) qu'on ne dise plus dans le cadre de cette commission d'enquête que Mediawan est un groupe sous contrôle américain, ce qui n'est pas le cas", a voulu mettre au point M. Capton dès le début de son audition devant la commission sur l'audiovisuel public, qui l'auditionne au titre de ses productions pour France Télévisions, comme "C à vous" et "C dans l'air".

Le député de l'UDR, allié du RN, Charles Alloncle, rapporteur de cette commission d'enquête, a soutenu plusieurs fois que Mediawan, "première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions", serait majoritairement détenu "par un fonds d'investissement américain, KKR".

Au nom du "secret des affaires", et s'agissant d'une société qui n'est plus cotée en bourse, M. Capton n'a pas révélé la répartition du capital de son groupe, qui a réalisé 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans le monde en 2024. Mais il a assuré "sous serment" que "KKR n'est pas l'actionnaire majoritaire de Mediawan".

"Mediawan est un groupe français au sens juridique, fiscal et opérationnel. Son contrôle est français (...) Notre siège est à Paris, nos équipes sont en France, nos décisions stratégiques sont prises en France, le groupe dans son ensemble est soumis au droit français, à la fiscalité française et aux obligations sociales françaises", a énuméré Pierre-Antoine Capton, qui a fondé le groupe en 2015 avec les hommes d'affaires Xavier Niel et Matthieu Pigasse, auditionnés jeudi après-midi.

"Nous sommes les contrôlants de cette société, rien ne peut se faire sans nous. KKR est un actionnaire important qui n'a ni le contrôle, ni la majorité", a insisté M. Capton.

Il a aussi voulu battre en brèche l'idée que la santé financière de Mediawan, groupe qui rassemble 80 maisons de production, dépend de ses contrats avec France Télévisions.

"Notre développement ne repose pas sur le service public", a-t-il assuré, précisant que "France Télévisions représente moins de 5% de l'activité consolidée de Mediawan" au niveau mondial, et "25% en France".

Mediawan avait racheté en 2017 AB Productions, emblématique en France pour ses émissions de jeunesse, puis a mis un pied à Hollywood en acquérant les sociétés américaines Plan B, présidée par Brad Pitt, ou The north road company début 2026.