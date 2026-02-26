Deutsche Telekom: résultats en hausse en 2025 portés par le marché américain

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom a publié des résultats en progression pour 2025 grâce aux activités américaines, et vise de nouveau une croissance cette année, portée par ses investissements dans l'intelligence artificielle.

Le groupe de Bonn (ouest) a enregistré l'an dernier un bénéfice d'exploitation ajusté après loyers (EBITDA AL) de 44,2 milliards d'euros, en hausse de 2,8% sur un an et ce malgré "un effet de change défavorable lié à la baisse du dollar américain" qui a légèrement pesé sur ce chiffre, a indiqué Deutsche Telekom dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a atteint 119,1 milliards d'euros, en hausse de 2,9% par rapport à l'année précédente, tiré par sa filiale américaine T-Mobile US (+4,1 %) et ses filiales européennes (+2,5%), tandis qu'il a accusé un recul de 0,4% sur le marché allemand. Le bénéfice net ajusté s'est lui établi à 9,7 milliards d'euros en hausse de 3,7%.

Aux Etats-Unis, la filiale "a enregistré une croissance impressionnante de son nombre de clients", en augmentation de 7,8 millions sur l'année, selon le communiqué du groupe.

En Allemagne, Deutsche Telekom a acquis 584.000 nouveaux clients à la fibre optique sur l'année, portant le total à 12,6 millions de foyers raccordés dans un pays en retard par rapport à ses voisins européens sur ce point.

L'intelligence artificielle a par ailleurs constitué "un levier d'accélération essentiel" dans la croissance de Deutsche Telekom, a indiqué dans le rapport annuel du groupe le président du directoire Tim Höttges, soulignant que l'IA faisait "désormais partie intégrante de [ses] activités opérationnelles".

Fin 2025, Deutsche Telekom a annoncé un investissement d'un milliard d'euros pour lancer une "usine d'IA souveraine" en Allemagne au premier trimestre 2026, en partenariat avec le géant américain Nvidia.

Autre indicateur clé, le flux de trésorerie disponible après loyer, a augmenté de 2% à 19,5 milliards d'euros.

Ainsi, l'entreprise a confirmé le versement d'un dividende de 1 euro par action à ses actionnaires.

Pour 2026, le géant des télécommunications anticipe une nouvelle année de croissance, prévoyant un EBITDA AL et un flux de trésorerie disponible en augmentation.

Le groupe, présent dans plus de 50 pays, revendique plus de 273 millions de clients mobiles, près de 25 millions de lignes fixes et 22,5 millions de clients Internet haut débit.