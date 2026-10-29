Sopra Steria relève son objectif de CA après un T3 supérieur aux attentes

L'illustration montre le logo de Sopra Steria

Sopra Steria a ‌relevé jeudi son objectif annuel de chiffre ​d'affaires, le groupe français de conseil informatique voulant ainsi refléter un dynamique de croissance portée notamment par ​les secteurs de la défense, de la sécurité, du spatial ​et de l'aéronautique, ainsi que ⁠par ses activités de cybersécurité et de ‌conseil.

"Dans un environnement économique et géopolitique exigeant, nos clients doivent à la fois améliorer ​leur performance ‌et renforcer la maîtrise de leurs ⁠technologies critiques", souligne le groupe dans un communiqué.

"Notre positionnement européen et nos expertises, notamment en intelligence ⁠artificielle et en ‌cybersécurité, nous permettent de les accompagner ⁠dans ces deux priorités", ajoute Sopra Steria.

Le groupe ‌table désormais sur un taux de ⁠croissance organique du chiffre d’affaires compris entre ⁠2,5% et ‌3,0%, contre 2,0% à 2,5% précédemment, "incluant un impact ​dilutif non récurrent d'environ ‌2 points lié à l’arrêt du programme SFT", selon un communiqué.

Le ​chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 7,9% sur un an pour atteindre ⁠1,42 milliard d'euros, alors que les analystes tablaient sur 1,39 milliard d'euros dans un consensus compilé par l'entreprise.

Sopra Steria a par ailleurs confirmé ses autres objectifs financiers.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par ​Benoit Van Overstraeten)