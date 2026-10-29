Sopra Steria relève son objectif de CA après un T3 supérieur aux attentes

Sopra Steria SOPR.PA a relevé jeudi son objectif annuel de chiffre d'affaires, le groupe français de conseil informatique voulant ainsi refléter un dynamique de croissance portée notamment par les secteurs de la défense, de la sécurité, du spatial et de l'aéronautique, ainsi que par ses activités de cybersécurité et de conseil.

"Dans un environnement économique et géopolitique exigeant, nos clients doivent à la fois améliorer leur performance et renforcer la maîtrise de leurs technologies critiques", souligne le groupe dans un communiqué.

"Notre positionnement européen et nos expertises, notamment en intelligence artificielle et en cybersécurité, nous permettent de les accompagner dans ces deux priorités", ajoute Sopra Steria.

Le groupe table désormais sur un taux de croissance organique du chiffre d’affaires compris entre 2,5% et 3,0%, contre 2,0% à 2,5% précédemment, "incluant un impact dilutif non récurrent d'environ 2 points lié à l’arrêt du programme SFT", selon un communiqué.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 7,9% sur un an pour atteindre 1,42 milliard d'euros, alors que les analystes tablaient sur 1,39 milliard d'euros dans un consensus compilé par l'entreprise.

Sopra Steria a par ailleurs confirmé ses autres objectifs financiers.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)