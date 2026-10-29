Renault Group: Revenus supérieurs aux attentes au T3 malgré la concurrence

Salon de l'automobile de Paris 2026

Renault Group a fait état jeudi ‌d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, parvenant à privilégier les ventes les ​plus rentables malgré une concurrence très vive qui a pesé sur ses volumes.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois derniers mois un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros, en hausse ​de 1,4% à taux de change constants, alors que les analystes attendaient en moyenne 11,4 milliards (-0,3%), selon un consensus fourni par ​la société.

Les ventes en volume de Renault Group ⁠ont reculé de 6% à 497.799 véhicules à cause notamment d'une concurrence accrue en ‌Europe et en Amérique latine, deux régions du monde convoitées désormais par les constructeurs automobiles chinois.

Mais le groupe français, qui a également confirmé ses objectifs 2026, ​a profité de la forte ‌demande pour les véhicules électriques (25,8% de ses ventes au troisième trimestre, ⁠en hausse de 12,2 points), ainsi que de sa stratégie visant à privilégier les ventes à particuliers (64,8% des ventes du groupe en Europe, 20 points au-dessus du marché).

"L'ensemble de ces atouts nous ⁠permet de nous adapter ‌rapidement à l'évolution de la demande tout en préservant la valeur grâce ⁠à une croissance disciplinée, une gestion rigoureuse des stocks et une priorité claire donnée à ‌la qualité de nos canaux de ventes et à nos valeurs résiduelles", a déclaré ⁠le directeur financier Duncan Minto cité dans un communiqué.

Si les ventes ⁠de voitures électriques de ‌la marque Renault ont grimpé de 75,2% depuis le début de l'année, grâce notamment au succès ​de la R5 mais aussi à l'arrivée de ‌la nouvelle Twingo, en tête de son segment avec 26.000 ventes depuis son lancement, les ventes de la marque low ​cost Dacia, l'autre atout du groupe Renault, ont encore souffert du manque d'offre en motorisation électrique, avec une baisse de 12,8% des ventes au troisième trimestre.

Cette situation va être ⁠corrigée par l'arrivée de la nouvelle Spring électrique fabriquée en Europe, mais Dacia souffre aussi de la concurrence chinoise sur le segment des véhicules compacts, où la marque a récemment étoffé sa présence avec le Bigster.

"Dacia a plein de concurrents dans le marché (...) et on sent une pression des marques chinoises en Europe dans ce segment-là", a dit Duncan Minto.

(Gilles Guillaume et Dominique ​Patton, édité par Augustin Turpin)