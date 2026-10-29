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AB InBev: Bénéfice en ligne au T3, prévient de la hausse des coûts
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:03

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Des canettes de bière Budweiser sont présentées dans un magasin d'alcools à Washington.

Des canettes de bière Budweiser sont présentées dans un magasin d'alcools à Washington.

Anheuser-Busch InBev a fait état jeudi ‌d'un bénéfice en ligne avec les attentes au troisième trimestre, qui a toutefois été impacté ​par la hausse des coûts, fléau touchant toutes les entreprises du secteur de la grande consommation.

Ces dernières ont multiplié leurs mises en garde concernant les coûts alors que la guerre en Iran ​et son impact sur l’économie mondiale se prolongent. Des brasseurs comme AB InBev sont ainsi touchés par la hausse des ​coûts de l’énergie, du diesel, de l’aluminium et ⁠d’autres matières premières.

Le fabricant de Stella Artois et de Budweiser a indiqué que son ‌résultat d’exploitation organique pour le trimestre avait progressé de 3,9%, bien que son chiffre d’affaires ait augmenté plus que prévu, les coûts des matières premières ​ayant compensé la croissance dans ‌certains pays.

AB InBev a signalé une hausse des coûts des matières ⁠premières, de la distribution et du transport sur des marchés clés tels que les États-Unis, l’Europe et l’Afrique du Sud, où les investissements dans les ventes et le marketing ont également pesé ⁠sur les bénéfices.

Sa ‌marge d’exploitation s’est contractée de 34 points de base pour s’établir à 36,1%, ⁠a indiqué le brasseur.

P&G, référence du secteur des biens de consommation, a déclaré la semaine ‌dernière que la hausse des coûts porterait un coup plus dur à son ⁠bénéfice annuel.

Le fabricant de tabac Philip Morris International a lui aussi ⁠indiqué que les conflits ‌mondiaux pesaient sur ses résultats, et Coca-Cola a également mis en garde contre une accélération des ​pressions sur les coûts.

Les analystes s’attendaient également à ‌ce que les pressions sur les coûts affectent AB InBev au cours du trimestre, citant notamment l’impact des prix ​du diesel non couverts et la hausse des prix des nouvelles couvertures sur l’aluminium.

Les prix du diesel ont atteint des niveaux records en raison de la guerre en Iran, ⁠entraînant une hausse des coûts de fret et de transport dans tous les secteurs.

Le conflit a également renchéri le coût de l’énergie et exercé une pression sur l’approvisionnement en aluminium, dont les prix étaient déjà élevés pour les acheteurs américains comme AB InBev en raison des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

(Rédigé par Emma Rumney ; version française Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)

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