Danone : le CA progresse plus que prévu au T2, objectifs annuels confirmés

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Danone a déclaré ‌mercredi aborder le second semestre de l'année avec "confiance" ​après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, le groupe agroalimentaire affichant une amélioration des performances de ​sa division de nutrition spécialisée.

Le groupe français de biens de ​consommation a annoncé que son ⁠chiffre d'affaires des trois mois à fin ‌juin avait progressé de 4,2% en données comparables alors que les analystes attendaient une ​hausse de 3,7%, ‌selon le consensus fourni par l'entreprise.

La ⁠division de nutrition spécialisée affiche une progression de 4,5% de ses ventes sur la période, après avoir ⁠été impactée ‌par un rappel de lait infantile en ⁠Europe et par des perturbations d'approvisionnement liées ‌à la guerre en Iran au début ⁠de l'année.

Le résultat opérationnel courant de Danone ⁠pour le ‌premier semestre 2026 s'est élevé à 1,85 milliard d'euros, ​avec une marge ‌opérationnelle de 13,3% contre 13,2% un an auparavant. Les analystes attendaient en ​moyenne une marge de 13,25%.

Danone a également réaffirmé ses prévisions pour 2026, dont une ⁠croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables, et un résultat opérationnel courant en croissance "plus rapide" que celle du chiffre d'affaires.

(Rédigé par Etienne Breban et Dominique Vidalon, édité par ​Benoit Van Overstraeten)