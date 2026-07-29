 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Danone : le CA progresse plus que prévu au T2, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 08:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le logo de Danone

Le logo de Danone

Danone a déclaré ‌mercredi aborder le second semestre de l'année avec "confiance" ​après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, le groupe agroalimentaire affichant une amélioration des performances de ​sa division de nutrition spécialisée.

Le groupe français de biens de ​consommation a annoncé que son ⁠chiffre d'affaires des trois mois à fin ‌juin avait progressé de 4,2% en données comparables alors que les analystes attendaient une ​hausse de 3,7%, ‌selon le consensus fourni par l'entreprise.

La ⁠division de nutrition spécialisée affiche une progression de 4,5% de ses ventes sur la période, après avoir ⁠été impactée ‌par un rappel de lait infantile en ⁠Europe et par des perturbations d'approvisionnement liées ‌à la guerre en Iran au début ⁠de l'année.

Le résultat opérationnel courant de Danone ⁠pour le ‌premier semestre 2026 s'est élevé à 1,85 milliard d'euros, ​avec une marge ‌opérationnelle de 13,3% contre 13,2% un an auparavant. Les analystes attendaient en ​moyenne une marge de 13,25%.

Danone a également réaffirmé ses prévisions pour 2026, dont une ⁠croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables, et un résultat opérationnel courant en croissance "plus rapide" que celle du chiffre d'affaires.

(Rédigé par Etienne Breban et Dominique Vidalon, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

DANONE
69,3000 EUR Euronext Paris -4,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo de l'application Deezer sur un smartphone. (Crédit: freestocks.org / Pexels)
    Deezer embarque Winamp dans le streaming premium
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    Winamp a conclu un partenariat stratégique avec Deezer afin de lancer, au premier semestre 2027, son futur service d'abonnement musical premium. Grâce à la technologie de streaming en marque blanche et au catalogue mondial de Deezer, le groupe entend relancer son ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Berenberg confirme son conseil sur Exosens après les résultats
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 72 EUR. Berenberg rapporte que les résultats du deuxième trimestre d'Exosens ont renforcé sa conviction quant à la demande liée aux drones. En effet, la forte progression des activités ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Liquidation judiciaire de l'usine de Fibre Excellence à Tarascon
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.07.2026 10:15 

    Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé mercredi la liquidation judiciaire de l'usine Fibre Excellence de Tarascon (Bouches-du-Rhône), qui emploie 270 salariés, mais n'a pas rendu pour l'instant sa décision concernant l'autre usine du groupe de pâte à papier, ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    UBS : bénéfice net en hausse de 17% au 2T, porté par sa banque d'investissement
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.07.2026 10:14 

    Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi un bénéfice net meilleur qu’attendu pour le deuxième trimestre, en hausse de 17%, à 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros), porté par sa banque d’investissement. Son produit d'exploitation, équivalent du ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,41 +2,77%
CAC 40
8 411,83 -0,56%
2CRSI
24,16 -6,07%
HAFFNER ENERGY
0,277 +8,84%
SOITEC
95,72 -3,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank