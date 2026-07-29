Danone : le CA progresse plus que prévu au T2, objectifs annuels confirmés

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Danone a déclaré mercredi aborder le second semestre de l'année avec "confiance" après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, le groupe agroalimentaire affichant une amélioration des performances de sa division de nutrition spécialisée.
Le groupe français de biens de consommation a annoncé que son chiffre d'affaires des trois mois à fin juin avait progressé de 4,2% en données comparables alors que les analystes attendaient une hausse de 3,7%, selon le consensus fourni par l'entreprise.
La division de nutrition spécialisée affiche une progression de 4,5% de ses ventes sur la période, après avoir été impactée par un rappel de lait infantile en Europe et par des perturbations d'approvisionnement liées à la guerre en Iran au début de l'année.
Le résultat opérationnel courant de Danone pour le premier semestre 2026 s'est élevé à 1,85 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle de 13,3% contre 13,2% un an auparavant. Les analystes attendaient en moyenne une marge de 13,25%.
Danone a également réaffirmé ses prévisions pour 2026, dont une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables, et un résultat opérationnel courant en croissance "plus rapide" que celle du chiffre d'affaires.
(Rédigé par Etienne Breban et Dominique Vidalon, édité par Benoit Van Overstraeten)
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