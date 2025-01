Sopra Steria: programme de rachat d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sopra Steria indique avoir finalisé le programme de rachat d'actions annoncé le 2 octobre 2024 pour un montant de 150 millions d'euros, et dont la réalisation avait été confiée à un prestataire de services d'investissement.



Sur la période d'achat comprise entre le 2 octobre 2024 et le 28 janvier 2025, le groupe de services informatiques a acquis 858.163 actions au prix moyen de 174,792 euros par action et pour un montant total de 150 millions d'euros.



Pour rappel, Sopra Steria indiquait début octobre que les actions ainsi rachetées étaient destinées à être annulées et que ce programme faisait suite à la cession des activités de Sopra Banking Software.





Valeurs associées SOPRA STERIA 174,20 EUR Euronext Paris -0,46%